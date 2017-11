Home » Columnas Truenos de disparos en la montaña ColumnasLetras Vallartenses Truenos de disparos en la montaña 4 Views

Por Humberto Aguilar

.

Sinopsis: En la cima los cinco chicos vivieron un drama como lo cuenta Daniel en este episodio…

Cambiamos el temor por la ambición de encontrar de verdad ese tesoro que nos contaba el viejo pirata de la plaza del pueblo. Pensar en el tesoro, nos hacía imaginar inmensamente ricos o por lo menos, con lo suficiente para el resto de nuestra vida.

Cada uno ya teníamos la lista de todo lo que podríamos comprar. Yo gastaría todo lo que fuera para encontrar el rastro de mi padre. Por lo que me han contado, sé que fue un militar, que peleó en la guerra contra los cristeros, que dejó a mi madre parte de su uniforme, pero hasta ahí.

No me conoció, porque yo nací en este pueblo, lo que quiere decir que apenas venía en camino. Mi madre lo ha esperado, las cartas que recibe de su pueblo son su esperanza pero ni ella está segura ahora, once años más tarde, no sabe si existe.

Con el botín del tesoro, voy a tener lo suficiente para ir a cualquier parte del mundo para saber quién fue y si aún existe. Es todo lo que quiero.

Mauricio tampoco sabe quién es su padre. A sus diez años, poco pregunta por él. Adora a su madre que ha sido todo para él. Está arrepentido por dejarla sola, pero está seguro de su perdón y sabe que le perdonará. Sobre todo, que lo va a recibir con un buen plato de frijoles de la olla, bañado de queso fresco y muchas tortillas calientes, hechas solo para él.

Quien sí se ve preocupado por lo que va a pasar a su regreso, es El Cheri. Reconoce que se ha ganado todos los azotes que pueda darle su hermano con esa temible vara de mangle, de la que conserva las huellas en la espalda y en la cara.

Cree que ni el tesoro puede salvarlo de unos golpes y se resigna sin pesar, pues esta aventura bien vale la pena, lo ha confesado.

A Francisco no le importaba si habría de ser castigado. Confiaba en la gran relación que tiene con su padre que lo motiva a ser mejor en todo lo que haga.

Francisco quiere ser militar, conocer toda clase de armas, sabe que cuenta con su papá.

-Qué dicha, pensé, si encuentro a mi padre, si llego a conocerlo, quiero que sea como el papá de Francisco.

Los planes de León, lo cuenta a cada momento que puede, con lo que le toque del botín, se va a preparar para ser científico como su héroe Doc Savage. Dedicará su tiempo a la investigación y conocerá la historia de los pueblos mayas. Es su sueño más grande.

Sus hermanas han sido instrumento para conocer todo lo de Doc Savage, por ellas tiene todo lo que luce en la cabeza y en la cintura: Una gorra del tipo que debió usar su héroe, con gafas oscuras, la habilidad para seccionar un animal y estarán contentas con los regalos que les va a llevar.

Sin dejar de avivar la hoguera, cada uno habló de sus proyectos y temores y pasaron las primeras horas de la noche. (Continuará).