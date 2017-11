Home » Local Ciudad Casa Vinculación da más oportunidades CiudadLocal Casa Vinculación da más oportunidades 9 Views

Egresados dan testimonio de lo aprendido.

.

Por Gerardo González

Puerto Vallarta

.

Un nuevo grupo de ciudadanos concluyó el taller de capacitación en la especialidad de Terapeuta Spa, que oferta Casa Vinculación a través del Programa de Vinculación Gobierno y Sociedad, del que forma parte el Sistema DIF que preside la Mtra. Candelaria Tovar de Dávalos, en coordinación con la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) y el Centro Universitario de la Costa (CUCosta).

Este programa busca brindar a los vallartenses herramientas que les permitan desarrollar sus habilidades y generar un ingreso en su economía. Víctor García de la Cruz, uno de los egresados con varios años de experiencia como masajista, no contaba con un certificado ni reconocimiento que lo avalara y decidió ingresar a Casa Vinculación del DIF.

Agradecido por esta oportunidad, afirmó que esto también es un apoyo “para nuestras familias, cómo sobrellevar o salir adelante en nuestro trabajo. Quizás muchos de nosotros ya trabajábamos de masajista pero no estábamos certificados; gracias por su paciencia, por ampliar nuestros conocimientos y respaldarnos”, comentó.

Recordó que fue a invitación del director del DIF, David de la Rosa, que se inscribió para certificarse. “Él me habló del programa de Casa Vinculación donde cuentan con el taller, y me dio todos los datos para que llamara y estoy muy contento; es un logro más en mi vida que he hecho, aprovechando el apoyo que da el DIF. Yo creía que tenía un amplio conocimiento y cuando llegué aquí, realmente miré que me faltaba mucho por aprender”, agregó García de la Cruz.

Por su parte, David de la Rosa, acompañado por el coordinador de Casa Vinculación, César Venegas y Blanca Palafox, representante del CUCosta, hicieron la entrega de un reconocimiento a cada uno de los egresados que desde el pasado mes de febrero comenzaron este taller.

“Los felicito por este logro que han sumado a su vida. Para el Sistema DIF es un éxito contar con más personas preparadas. Queremos que más ciudadanos conozcan los talleres que ofrecemos en la Casa Vinculación Mojoneras y en el Centro de Capacitación Coapinole, que están disponibles para cada hombre y mujer que quiera aprender un oficio. Queremos que a ustedes se les abran las puertas”, mencionó.

La Casa Vinculación se encuentra ubicada en calle Yucatán número 581, entre Chiapas y Nayarit, parte alta de la agencia municipal de Mojoneras, con inscripciones abiertas para diversos talleres. Las personas interesadas pueden acudir directamente o comunicarse al teléfono 290 0265, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.