Aunque cambien el método, no voy con el Frente: Margarita

.

La precandidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, dijo que aunque el Frente Ciudadano por México cambiara el método para seleccionar a su representante, ella no aceptaría trabajar con ellos.

“En política no hay nada que ya esté dado por hecho y es importante, pero también los ‘hubiera’ entretienen más a la gente y la distraen. Hay una dinámica muy clara: están entrampados y tienen que resolverlo. La política siempre es diálogo; más adelante seguiremos dialogando, pero sin duda, lo que me estás planteando es casi imposible”, aseguró en entrevista con el director general de El Financiero, Enrique Quintana, durante el Foro Político de El Financiero.

Durante su participación, Zavala explicó su reunión con Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel Mancera realizada días atrás.

“La política es diálogo y si los diálogos son abiertos, mejor. Me contaron lo que estaba pasando en el Frente, lo cual no me parecía ajeno. No me sorprende en el momento en el que están y fue eso. También reiteré este camino que estoy haciendo de un millón de ciudadanos (…) Es un frente para que sea (Ricardo) Anaya, el PRI está hecho para que Peñadecida y Morena se hizo para sí mismo. Llevo muchos años en la política; eso iba a pasar, me pasó a mí y siempre he preferido ponerme del lado de la esperanza y la viabilidad”, detalló.

Acerca de cómo sería su relación con el Congreso en caso de que ganara la Presidencia, Zavala dijo que buscaría el consenso y la coalición.

“Hay sin duda una necesidad de crear un Gobierno de coalición porque será un requisito para generar consensos. Sin duda, y yo lo tendría que hacer así, en muchos países es clarísima la coalición en un país con distintas opciones. Aquí requieres de coalición y negociación civil. Tampoco es requisito único”, aseguró.

Al ser cuestionada sobre qué opina acerca del trabajo de su esposo, el expresidente Felipe Calderón, dijo que hizo lo correcto.

“Fue combate al crimen organizado. Esa pregunta entiendo que me la hagan. Estoy de acuerdo. Si un Gobierno hace todo por enfrentar al crimen organizado y utiliza todos los elementos que tiene, está haciendo lo correcto”, detalló.

Sin embargo, Zavala mencionó que en el rubro de seguridad, su prioridad es capacitar a los elementos policíacos.

“Mi reto es muy distinto. Es 2018 contra 2006. La policía que abandonaron, pero que son 38 mil, la debo duplicar. ¿Y cómo la duplico? Con capacitación, haciéndola de calidad. Tengo que trabajar en un programa de políticas públicas y facilitar la denuncia”, expuso.

Zavala comentó durante su participación que hasta el momento lleva más de 200 mil firmas de apoyo y aseveró que confía en el INE y hará todo para fortalecerlo, pese a señalar que la ley se hizo para que los independientes no llegarán. “Pero si vamos a llevar. En mi vida siempre he buscado reforzar las instituciones, no destruirlas ni quebrarlas”, apuntó.

Sobre su salida del PAN aseguró que no fue un error ni todo es cálculo electoral.”Yo sabía que estábamos empezando a ser una mentira y para mí fue un acto de libertad”.

En entrevista posterior, dijo que la actitud de Ricardo Anaya, dirigente del PAN,”es algo que tiene que ver con la historia reciente y si me parece que el desdibujamiento del PAN pasó por ahí, es lo que sentía y lo dije”.

Con información de Susana Guzmán, por El Financiero.