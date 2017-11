Home » Nacional Se fue un grande de la crónica deportiva Nacional Se fue un grande de la crónica deportiva 5 Views

Jorge “Che” Ventura tenía una trayectoria de 60 años.

Personaje de primer nivel que deja un legado.

Por Juan Carlos Arce

Ciudad de México

El periodismo deportivo está de luto porque el pasado domingo 19 de noviembre falleció Jorge “Che” Ventura, quien presumiera una trayectoria de 60 años, misma que celebrara apenas en marzo pasado.

El maestro nació en 1940 en Buenos Aires, Argentina, pero fue hasta 1957 que arribó a México para lograr una brillante carrera en la que también se encargaría de forjar numerosas generaciones de comunicadores.

Entre sus múltiples facetas, “Che” Ventura fue columnista, cronista y narrador en Televisa, TDN y W Radio; además de ser directo del periódico La Afición.

Su deceso deja un enorme hueco en el periodismo deportivo, debido a que fue un destacado e incansable periodista con más de 60 años de carrera periodística en México y Argentina.

“A veces tengo ataques de gota por la descarga de adrenalina que me da la emoción deportiva”, relataba sobre su andar en los medios.

Jorge Miguel Ventura Salerno nació en octubre de 1940 en Buenos Aires, Argentina. En el año 2016 cumplió 60 años en el periodismo deportivo, expansivo en medios electrónicos desde 1968 en México.

Me llamo Jorge, me apellido Ventura y me dicen el CHE”, fue un peculiar sello durante sus intervenciones en programas deportivos, Copas del Mundo… el futbol era su referente.

El día que no pueda escribir o no tenga un micrófono, dejaré de ser el ‘Che’ Ventura”.