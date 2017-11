Home » Opinión Nomás tres tiros… Opinión Nomás tres tiros… 2 Views

Carlos Salinas de Gortari / Enrique Quintana / Donald Trump.

“Los líderes buscan retos de los que otros se alejan” – Robert Kiyosaki.

Por Octavio Urquídez

Decía don José Montes de Oca y Silva, gurú de las ciencias sociales en la Universidad de Guadalajara en los años medios del siglo XX, que a los hombres (y a las mujeres, por supuesto) se les puede clasificar en tres categorías: los preocupados, los desocupados y los ocupados. Los términos han cambiado, pero las circunstancias no. Así a los preocupados de hoy se les llama estresados; ninis a los desocupados; y causantes cautivos a los ocupados. O también, para estar a la moda a los primeros se les llama desadaptados, millenials a los segundos y económicamente activos a los terceros.

A ninguno de ellos les interesa hoy la tragedia de Rosita Alvírez. Es más, lo seguro es que ni siquiera hayan oído hablar de ella como tampoco de Las Poquianchis ni de La Bandida ni de Doña Esther, alias La Comanche. Puro folklore nacional si bien el de Rosita se da en otro terreno menos divertido. Su tragedia sucedió allá en el norte bronco, en el mero Saltillo y la escena fue un baile al estilo de como suelen ser estos eventos allá donde no hay tanta presunción. No la voy a hacer larga, ya que mi interés no es otro que el resaltar la importancia del número tres en nuestro acontecer nacional de ayer, de hoy y a lo mejor de mañana.

Dice el que cuenta la historia, con letra y música de corrido, que Hipólito, el enamorado de Rosita llegó al fandango y para luego se fue con ella a pedirle la pieza, o sea a sacarla a bailar con toda la galantería de la que es capaz un campirano ilustrado. Y sucede que la tal Rosita le dijo “contigo no he de bailar” y el otro que le contesta “Rosita no me desaires, la gente lo va a notar” y la otra, como dice el tan conocido refrán de que si una mula dice no paso…, la señorita se montó en su negativa obligando a don Hipólito a desenfundar su pistola y a propinarle tres certeros balazos siguiendo la consigna de El Piporro “pero si como no…” o la más pulida del ídolo de Juárez: “pero qué necesidad…”.

Y seguimos con el numerito. A algunos de los desocupados o de los preocupados se les ocurrió que los ocupados deberíamos de hacer nuestra declaración tres de tres, como si esto fuera capaz de evitar algunas chuecuras, cuando es cosa bien sabida que no lo lograron ni los ilustres héroes independentistas que tuvieron la histórica ocurrencia de inventar Las tres garantías.

Y sucede entonces que a don Carlos Salinas de Gortari, el responsable de que hoy tengamos que pelearnos con míster Trump, se le ocurrió clasificar los grandes problemas nacionales en tres, (si, tres) categorías: “Hoy México enfrenta problemas importantes, sin duda el de las tres íes: inseguridad, injusticia e insuficiente crecimiento, amén de los problemas de transparencia que son conocidos y señalados, esos son los conflictos internos”.

Parece, pues, que los mexicanos tenemos comprado el numerito, que nos sirve para todo, hasta para resumir la enorme problemática del país en el mismo número de categorías. Cosa que hizo el respetable articulista de El Financiero, don Enrique Quintana, que en la edición del martes 14 de los corrientes asentó que los retos nuestros de cada día “Se resumen en tres grandes objetivos: fortalecer el Estado de derecho; profundizar la lucha contra la corrupción; y reducir la informalidad”. Como dicen los cubanos “cosa más linda chico…”.

“Vayamos por partes” dijo Jack antes de destripar a su víctima en turno. Así que resulta que lo que dice don Carlos al final de cuentas es lo mismo que señala don Enrique: inseguridad-Estado de derecho; injusticia-corrupción-impunidad; y poco crecimiento-informalidad. No son cosas menores por lo que los mexicanos estamos ante un triángulo y no precisamente amoroso: o nos preocupamos de estos problemas; o nos mantenemos al margen; o nos ocupamos de ellos. No es una encomienda que podamos derivar a otros. Los problemas de México son nuestros, de todos los mexicanos y sería inmoral que nos sentemos en nuestra poltrona a esperar que del incipiente proceso electoral surja el nuevo salvador de la patria. El molde de Juárez y Morelos se desvaneció en la gloria…

Los que no somos empresarios podemos ayudar a combatir la informalidad poniendo nuestra capacidad de consumo en el mejoramiento del mercado interno; quienes son empresarios tienen la obligación de crear riqueza distribuyéndola a través de salarios dignos. Los ciudadanos de todas las esferas sociales podemos colaborar en la mejoría del Estado de Derecho manifestando nuestra cultura de la legalidad en todos los actos que acometamos. Los funcionarios públicos participan en la solución de estos problemas recordando que alguna vez fueron de a pie y que lo volverán a ser, lo que les concede la obligación moral de formular buenas leyes y, sobre todo, cumpliéndolas ejemplarmente.

Sin duda son encomiendas monumentales, difíciles, titánicas. Pero no tanto como la tarea de tener que construir una nueva patria.