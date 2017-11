Home » Columnas Apuntes de viaje: La Serena, Cochimbo y el Valle de Elqui ColumnasHojas Sueltas Apuntes de viaje: La Serena, Cochimbo y el Valle de Elqui 7 Views

“El valor del estudio histórico es que nos enseña a ver el presente en el pasado”

Por Héctor Pérez García (*)

Un magnífico texto compartido por mi amigo y colega en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, Félix Fernando Baños, me hizo recordar un viaje que jamás olvidaré (Chile, 2005).

Conocí un país prodigioso por su geografía, por sus gentes y por su comida. Ahondé en su cultura, aprecié su calidad de vida y conocí un poco más sobre dos de sus ciudadanos ilustres, uno de ellos: la poetisa universal; la maestra célebre, la humanista por excelencia: Gabriela Mistral. Lucila Godoy Alcayaga (1889-1957) su verdadero nombre, más que profesora, docente, instructora, expositora o preceptora, fue una verdadera educadora. Practicó y pensó la educación.

En un fragmento del texto aludido se lee: Gabriela Mistral considera la tarea del maestro en un lugar muy alto: “Nadie puede negar ni aun discutir que la profesión de enseñar tiene un subido rango humano”, es “un magno ejercicio” requiere “amor al oficio”, es “un servicio divino” La maestra es “un ser doble, hecho de saber y de amor, es una pura maravilla”, “un recitado de fórmulas y teorías muertas no basta para merecer la divina palabra de maestro”.

Educar es promover y guiar el desenvolvimiento de las personas para que durante su itinerario existencial se acerquen más y mejor a su plenitud. Involucra ayudar al educando con el propósito de que adquiera un conjunto de disposiciones estables y positivas facilitadoras del desarrollo de su ser. El que actúa fundamentalmente es el alumno, el educador le hace el servicio de coadyuvarlo. El verdadero agente es el propio alumno, el educador es un dinamizador, un mediador, un servidor. La tarea de un educador, aunque muy digna y noble, requiere humildad.

Aconseja a otros educadores de esta manera: “jamás debe hacer el maestro lo que el niño puede hacer por sí mismo. La acción es lo que fortifica las facultades del niño y lo que acrecienta su espíritu, evitad decir y ayudar demasiado frecuentemente a vuestros discípulos”.

Recibió el Premio Nobel que otorga la Academia Sueca el 10 de diciembre de 1945, en un discurso en que manifestó: «Por una venturanza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas española y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, toda ella asistida por su folklore y su poesía milenarias».

SOBRE MI VIAJE A CHILE (2005)

“Ahí donde la vida es fácil prevalece la laxitud y florece la indiferencia”.

A manera de advertencia, la sentencia anterior está grabada en la cantera de un monumento a los pioneros, en la antigua ciudad de Coquimbo, ciudad gemela de La Serena, capital de la V Región. En Chile el país está dividido en regiones en lugar de Estados o Provincias, como se usa en otros países.

Después de cinco horas de viaje por una excelente autopista construida por mexicanos, llegamos a La Serena, capital de la V Región y uno de los balnearios más frecuentados por el turismo de playa, al norte de Santiago.

Rumbo al norte con el Pacífico a la izquierda y flanqueando la diestra; la cordillera coronada de nieve. Toda la tierra se ve cultivada; árboles frutales y viñedos, de cuando en cuando, nombres vistos en etiquetas de vinos chilenos en Puerto Vallarta.

Las reservaciones se habían hecho en un hotel con apellido de postín: Carrera. De la familia del legendario Carrera Hilton de Santiago (ahora ocupado por una Secretaría de Estado) ubicado sobre el boulevard costanero, frente a la playa y frente al mar, el Carrera es uno más de los muchos hoteles que reciben al turismo nacional; con todas las amenidades modernas pero sin lujos superfluos.

Una vez instalados procedimos a investigar la ubicación de un famoso restaurante que nos había sido recomendado. En su busca recorrimos kilómetros de malecón, playas e instalaciones utilitarias para uso de los visitantes: baños públicos, regaderas, estacionamiento para autos y bicicletas, áreas con juegos para niños. Todo limpio y ordenado, profusión de flores y césped (aun con el clima frío que imperaba). El espectáculo nos hizo soñar: ¿Algún día tendremos en nuestro país estas muestras de civilidad y calidad de vida?

Una reflexión vino a la mente: Se dice que el comportamiento de los mexicanos se debe al mestizaje y las centurias que estuvimos bajo el corrompido yugo español. Se especula que de esa situación emanan nuestras actitudes, vicios y debilidades. Pero aquí en Chile, también dominaron los españoles a los nativos. También existen (aunque en menor número, etnias aborígenes). Los chilenos obtuvieron su independencia en el mismo año que México: 1810. ¿Por qué entonces somos diferentes?

La respuesta la encontré durante una plática con nuestros anfitriones: “En Chile, el promedio de educación escolar es de doce grados, mientras que en México es de siete”.

“La prosperidad, el desarrollo y la calidad de vida de que gozan los chilenos, mucho se debe a que gobiernos anteriores invirtieron en educación para el pueblo, ahora están cosechando lo que sembraron”.

Si algo impresiona al visitante observador y preguntón, es el estilo de democracia que prevalece y de la cual presumen los chilenos. “Hubo un presidente de la República que salía por las tardes del Palacio de la Moneda y caminando se iba a su departamento que alquilaba no lejos de ahí”. Ahora mismo el presidente Lagos reside en una casa que amigos le prestaron, “de acuerdo a su dignidad”. Sin embargo, al término de su mandato, tendrá que regresarse a vivir a su departamento en un edificio en uno de los barrios de clase media de la capital.

En la pequeña población de Vicuña, en el Valle de Elqui, al oriente de Coquimbo y La Serena, se llevaba a cabo una ceremonia civil en la plaza principal, cuando llegamos. El cuerpo de bomberos de la localidad la había organizado para agradecer a la población la cooperación que les había permitido adquirir uniformes y equipo nuevo. Ahí, la alcaldesa dijo unas palabras en apoyo al acto. Su automóvil estaba estacionado en un lugar apartado frente al edificio de la municipalidad. Había un anuncio de transito que leía: “Reservado para la alcaldesa, un vehículo, placas tal y cual”. ¿Habrá una mejor muestra de democracia?

Vicuña es una ciudad apreciada por los chilenos. El camino que allá nos lleva corre siguiendo el caprichoso curso del río Coquimbo. Luego sigue con dirección a la cordillera hasta el paso de San Juan por donde cruza los Andes al lado argentino. El área goza de verdes valles regados por el río y una gran represa, pero su esencia es desértica. Lomas, laderas y cerros pelones, solo salpicados por cactáceos.

Tres motivos nos llevaron hasta Vicuña: visitar la casa-museo de Gabriela Mistral, conocer el observatorio astronómico público ubicado en la zona y ver el proceso de fabricación de la bebida nacional chilena; el pisco.

Gabriel Mistral, al igual que otro gran chileno: Pablo Neruda, nació en una pequeña localidad cerca de Vicuña y vivió en la casa que ahora conserva algunas de sus pertenencias y objetos de época, además de haber duplicado la humilde recamara que ocupó durante su niñez. Es la poetisa amada por todos los chilenos. En su memoria se reflejan la sapiencia, la humildad, el arte y una inmensa humanidad. En cambio Pablo Neruda; el grande, el poeta del amor, el comunista que vivió como burgués, es sólo admirado.

AUSENCIA, un poema de Gabriela Mistral:

Se va de ti mi cuerpo gota a gota. / Se va mi cara en un óleo sordo; / Se van mis manos en azogue suelto; / se van mis pies en dos tiempos polvo.

¡Se te va todo, se nos va todo! / Se va mi voz, que te hacía campana / Cerrada a cuanto no somos nosotros. / Se van mis gestos que se devanaban, / en lanzaderas, debajo de tus ojos.

Y se te va la mirada que entrega, /cuanto te mira, el enebro y el olmo.

Me voy de ti con tus mismos alientos: / como humedad de tu cuerpo evaporo. / Me voy de ti con vigilia y con sueño, / y en tu recuerdo más fiel ya me borro. / Y en tu memoria me vuelvo como esos/ que no nacieron ni en llanos ni en sotos.

Sangre sería y me fuese en las palmas / de tu labor, y en tu boca de mosto. / Tu entraña fuese, y sería quemada / en marchas tuyas que nunca más oigo, / ¡y en tu pasión que retumba en la noche como demencia de mares solos!

¡Se nos va todo, se nos va todo!

(*) El autor es analista turístico y gastronómico.