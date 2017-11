Home » Columnas A la luz de la luna ColumnasLetras Vallartenses A la luz de la luna 1 Views

Por Humberto Aguilar

.

Sinopsis: Intensidad del final de una aventura…

No imaginábamos lo que ocurrió un poco más abajo en la montaña, quienes nos seguían a la luz de la luna, esperaban alcanzarnos al amanecer en tanto que todos escucharon de pronto. Balazos de cazadores que disparaban cargas de rifles de alto calibre.

Los cinco brincamos de terror al escuchar tiros y voces tan cerca. Pensamos en una guerra, León y Cheri nos tranquilizaron: Son cazadores, alcanzaron a decir, nos estiramos en el suelo para evitar una bala perdida y así pasaron las horas.

Con la claridad de la mañana los cazadores se retiraron sin llegar al sitio donde se pudieran ver el fuego que nos protegía.

En silencio cuidamos de no hablar más, dormitamos sin dejar que el fuego se apagara. La noche era fría y el viento de frente al sitio donde nos apretujamos, enviaba a nosotros el calor del bendito fuego.

Con las primeras luces de la mañana, escuchamos voces que venían a nosotros. Sentimos de nuevo el miedo, escuché con atención las voces en forma más clara e identifiqué la de tío Alfonso con la gente que le acompañaba. No conocía a ninguno, pero todos hablaron por su nombre a cada uno de nosotros.

Alarmados pero contentos al ver que todos estábamos completos, sin un solo rasguño pese a la cantidad de tiros que se escucharon en la montaña, repetidos seguramente por el eco.

Sobraron preguntas y respuestas, nos abrazaron y vi escenas de ternura incomparable. Los hermanos Cherizola fundidos en un abrazo, Mauricio sorprendido cuando El Vaquero lo cogió en sus brazos y lo alzó. El parecido me hizo presentir que era su padre.

El Vaquero le llamó hijo, sorprendido Mauricio lo miró a la cara, se soltó de sus brazos. Enseguida le propinó un fuerte golpe en el estómago, de un puntapié en la espinilla lo dobla y remata con fuerte golpe en la cara.

La sorpresa conmocionó a todos, sorprendido el Vaquero quedó de rodillas y le pidió perdón repetidamente y con lágrimas lo abrazó de nuevo al tiempo que Mauricio le preguntó: ¿Por qué tardaste tanto tiempo?

El Vaquero volvió a pedirle perdón y le juró que nunca más volvería a dejarlo solo. Maury lo abrazó, con un beso en la mejilla selló la reconciliación entre padre y su hijo.

Tío Alfonso no se sorprendió por la escena, volteó hacia mí, leyó en mis ojos lo que pasaba por mi cabeza. Con gusto, me hubiera cambiado por Mauricio si aquel hombre fuera mi padre. Me abrazó con infinito cariño… “Tu madre te espera, todos te queremos mucho”, escuché su voz quebrada por la emoción.

Cerca del fuego, Francisco se abrazó con su padre feliz del encuentro, solamente León solitario, miraba las escenas. Por su mente debieron pasar mil cosas pero no habló. Nos miró felices a todos. Nos dio la espalda y con lentitud, bajó su gorro de la cabeza, quitó los lentes obscuros sin decir una palabra, se los colocó en la cara, internamente, pensé que lloraba al encontrarse solo. Se alejó un momento de la escena en tanto que tío Alfonso llamó la atención para preparar el regreso.

El Vaquero pidió descansar un poco. La jornada para ellos fue pesada y crítica al escuchar los disparos, en forma automática, todos aceptaron. Aceraron leña al fuego para calentar la mañana fría de la montaña y comieron de los restos que abundaban cerca del fuego.

Pensativo León se alejó un poco de la escena, caminó para rodear el pico de la montaña para mirar al otro lado. Su deseo de continuar en la aventura, lo alejó de todos que emocionados con el encuentro, ignoramos de momento su ausencia.

JAGUAR HERIDO

A la distancia escuchamos alarmados gritos de León: ¡Chilam!… ¡Chilam! … ¡Chilam Balam!

Alarmados corrimos a buscarle. Orientados solo por sus gritos y su llanto, creímos que algo grave le había pasado. De momento, desorientados su llanto y sus gritos sonaban por todas partes en la selva y en la montaña.

El Vaquero con su experiencia, tomó el rumbo correcto, le vimos solo la cabeza, se movía hacia el piso con sus lamentos y sollozos que no tenían fin. Piedras y rocas de todo tamaño con grandes arbustos, impedían mirar algo más hasta llegar al sitio donde lo encontramos de rodillas.

Confundido por la escena, creí que se trataba de la cueva mágica y del tesoro tantas veces escuchado de aquel viejo del parque. Lo que vi, me impactó lo mismo que a todos.

León sostenía en sus manos la cabeza sangrante de un jaguar herido de muerte. Sus manos llenas de sangre, la fiera aún con vida, parecía suplicar auxilio. De una herida en su pecho se le escapaba la vida en las manos de un chamaco que lloraba en forma abrumadora tan lastimosamente.

Conmovedora escena nos golpeó el corazón, Nuestro amigo ahogado en llanto, sus gritos desgarradores y un jaguar herido en sus manos, con tres cachorros amamantándose.

Paralizado de la impresión dudé hacer algo, El Cheri corrió confundido y preguntó si estaba herido, por la cantidad de sangre en sus manos, su hermano le miró a los ojos y entendió sus gritos y su llanto.

El jaguar exhaló su último aliento, los hombres sin saber el fondo de lo que ocurría, trataron de calmar el llanto de nuestro amigo que recorrió con sus ojos la presencia de todos y dejó de llorar. Recobró el ánimo, tomó su filoso cuchillo del suelo, lo colocó en su sitio se levantó para hacer lo que recordaba de sus libros de aventuras de Doc Savage.

En el piso los restos de la fiera con sus tres hambrientos cachorro que seguían alimentándose de su vientre me hicieron conocer la diferencia entre la vida y la muerte, que antes solo imagine con las historias de la guerra cristera que contaba mi abuela.

León estaba allí por casualidad. Se sintió extraño en el cuadro que vio a cada uno de nosotros acompañados y contando cada uno su historia. Sin ser advertido, quiso explorar hacia donde salía el Sol y los disparos que tanto miedo nos hicieron sentir en la medianoche.

Al llegar al sitio lleno de piedras de todos tamaños, el rastro de sangre le alertó. Se acercó con precaución hasta los arbustos que cubrían la cueva y escuchó el ruido que salía del interior, con precaución, tomó su cuchillo más filoso y sobre las piedras vio la escena que provocó sus gritos y su llanto.

CACHORROS HUÉRFANOS

Desfallecida la hembra jaguar solo le miró, parecía rendida, agotada por el esfuerzo de llegar hasta donde se protegía con sus cachorros, no hizo intento de moverse. León llegó hasta ella, tomó su cabeza en las manos y con llanto y gritos llamó la atención de nosotros.

¡Chilam, Balam!… ¡Chilam Balam!, repetía y lloraba con lástima y coraje que sólo entendimos sus compañeros de aventura y el hermano del Cheri al llegar al lugar.

León parecía actuar, pero en efecto sufría. Llenas de sangre sus manos, imaginamos heridas como se le miraba en el pecho del jaguar que le miraba suplicante, vencido su instinto salvaje, por sus cachorros que al morir estarían sin protección.

En la presencia de todos, la fiera dejó escapar su último aliento. León acercó su rostro al costado del jaguar y continuó su llanto por varios interminables minutos que todos vivimos con intensidad.

El cuadro despertó en todos el sentimiento de compasión por la fiera y sus cachorros que continuaban hambrientos, el hermano del Cheri, sorprendido se admiró por el tamaño de la fiera y recordó el valor de su jauría de perros que cuidaban su ganado.

Cheri y su hermano fueron los primeros en actuar. Tomaron en sus manos a los cachorros, el mayor se había provisto algo de comer, conservaba un morral de ixtle en el que colocó a los tres, con hilo corredizo lo aseguró.

Sin llanto, León tomó tierra y se limpió la sangre de sus manos, solo había que salir del lugar, pero pidió a todos sacar los restos del animal para enterrarlos en el lugar donde habíamos pasado la noche anterior. Noche terrible, recordé, balas perdidas pudieron matar a cualquiera de los cinco y estábamos allí ante el rastro de muerte.

Sin decir palabra, los cuatro hombres cargaron al animal, salimos todos con dificultad de la cueva que vi totalmente vacía, creí en la magia que protegía los tesoros de los Indios Bandera y los cinco al mirarnos, sorprendidos y resignados nos quedamos callados.

El tamaño y el peso del animal hicieron difícil la tarea que finalmente se pudo hacer tal y como León lo había pedido. Fue impresionante como todos los adultos siguieron cada cosa que nuestro compañero de aventuras les pedía. Descargaron en el sitio donde él indicó, Cheri y su hermano entendía el propósito de rendir tributo en una ceremonia que ellos también conocían, a los restos de la fiera.

Cavaron hasta quedar satisfechos de la profundidad en donde se iban a sepultar los restos y con ayuda de los adultos colocaron el cuerpo y lo cubrieron de tierra.

Sobre el lugar, acarreamos piedras para proteger los restos de animales que huelen y comen carroña de todo ser sin vida. Recordé a la abuela que contaba como se hacía con los seres que murieron en la Guerra Cristera sin ser rescatados por sus familias.

Tío Alfonso agregó que también esto de cubrir de piedras un cuerpo enterrado, quienes pasan por el lugar se persigna y colocan una piedra más en señal de duelo.

REGRESAR AL PUEBLO

Al terminar empezaba a caer la tarde. Cansados todos por todo lo ocurrido, se decidió dormir para regresar al pueblo al amanecer. Francisco y su padre ofrecieron cazar algo para comer, Mauricio y su padre, con el resto de su ánimo, recogieron leña para avivar el fuego.

Francisco sabía el sitio donde anidaban las gallinas silvestres y no tardaron en regresar con suficiente comida. Solo León no compartía el momento. Apartado aceptó comer algo que los hermanos Cherizola le llevaron. Conversó algo de lo que no nos enteramos sino hasta unas horas después, en la noche a la luz de la fogata,

Fue el hermano del Cheri quien lo contó y todos escuchamos con atención.

-“En los pueblos del sur, el jaguar es un animal sagrado desde que se tiene memoria. Se le respeta por ser un animal imponente. Se tiene la creencia que es un animal que representa al universo por la cantidad de manchas que se parecen a las estrellas del cielo.

El jaguar, dijo, no ataca a los hombres, mujeres o niños. Solo mata a otros animales para sobrevivir. En cambio, son perseguidos por los cazadores que los quieren como trofeo. Enteros o sus cabezas son disecadas y su piel adorna las paredes de sus casas o residencias”.

Fue una lección completa para todos que no se si lo entendieron los adultos, pero los cinco, sabíamos lo que León conoció en sus libros de aventuras.

Los cinco, crecimos sin dejar de ser niños. La aventura completa y el recuerdo lo vamos a conservar para toda la vida, lo creo sin duda. (Continuará).