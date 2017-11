El CÁNCER DE MAMA, no sólo lo pueden sufrir el sexo femenino… ¡También lo pueden adquirir los del sexo masculino!, pero si se detecta a tiempo… ¡PUEDE SER CURABLE!

Por un México mejor

Aunque ustedes no lo crean, existen “niñas” de 11 a 13 años con CÁNCER DE MAMA, ya que, a esa edad, no se han terminado de desarrollar los senos, pero… con la novedad de que “necesitan” las clases de “Educación Sexual” desde niños… para evitar esos “embarazos embarazosos“ terribles enfermedades venéreas, se dedican a envenenar su cuerpo ¡con químicos nocivos!

Aparte de la destrucción temprana de la inocencia, las enseñanzas del cómo proteger sus órganos sexuales, de los derechos que tienen para ser dueños de su propio cuerpo y el buscar en él, sus propias satisfacciones… Les regalan anticonceptivos, de los cuales las ex inocentes criaturas, no llevan ni la supervisión, paterna, ni el control médico necesario, para que ese frágil cuerpo no termine de crecer sin las consecuencias de ésos ¡bombazos hormonales antinaturales!

Como soy tan ignorante ya que desde pequeña me enseñaron en la escuela las obsoletas clases de ética y civismo (dónde nos enseñaban las ventajas de abstenerse, el respeto a nuestra dignidad de individuo, el amar profundamente nuestra Patria y gente), no logro comprender… ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, con tantos adelantos médicos y tecnológicos, permitan que menores de edad jueguen con su sexo en forma indiscriminada y en las farmacias les vendan como dulces hasta las famosas “Pastillas Abortivas Para El Día Después”?, que el más ignorante que sólo sepa leer… ¡Sabe que NO se deben tomar en lugar de las “Anticonceptivas”! “que a veces fallan”, “¡sólo para estar más seguras!”

Si a un cuerpecito sano en vías de desarrollo les meten medicamentos antinaturales (anticonceptivos, productos y aparatos o cosas para sentir mayor placer, etc{etera), cualquier persona que haya tenido las nociones más elementales de física, sabrá que: “Toda acción produce una reacción “. Eso lo dijo un pésimo estudiante que al igual que Albert Einstein, en la escuela los reprobaron… Sin embargo, logró ser solamente un gran alquimista, físico, filósofo, inventor, matemático y teólogo… El afortunado pueblo que vio nacer a Sir Isaac Newton, según el Calendario Juliano el 25 de diciembre de 1642 y en el nuestro Gregoriano, el 4 de enero de 1643. Fue hijo de campesinos: Isaac Newton y Hannah Ayscough. Murió el 23 de marzo de 1727, a los 84 años…

No sé por qué se extrañan que existan “niñas“, con CÁNCER DE MAMA, y criaturas con terribles enfermedades venéreas, o sean padres, o practicantes prematuros, sin licencia médica del “aborto” (asesinos de sus propios hijos). ¡Pero eso sí, orgullosos de estar globalizados, del poder exigir sus derechos, y vivir sin ningún cargo de conciencia, como adultos menores!

Por eso es de suma importancia… ¡NO AUTOMEDICARSE AUNQUE SEAS DUEÑO DE TU PROPIO CUERPO!, y seguir con unas sencillas recomendaciones: Para las mujeres después de su menstruación, y, para todos, acostados, con el brazo sobre la nuca, es importante hacer una autoexploración, pasando los dedos de la mano contraria, alrededor del pezón y las axilas… ¡Si se llega a detectar alguna bolita, inflamación, se ve la piel arrugada o enrojecida, y tener secreción (con aspecto acuoso, lechoso o sangre), a través de los pezones… ¡NO LO PIENSE NI UN SEGUNDO Y ACUDA DE INMEDIATO AL MÉDICO!

Por eso vuelvo a suplicar encarecidamente a todos los padres de familia, aunque… “tengan que trabajar casi todo el día“, guarden un tiempo para dedicárselo a sus hermosos ángeles terrenales, porque cuando menos se lo esperen ¡ya habrán abandonado su nido!… y de qué les sirve tantos sacrificios en pro de sus criaturas… ¡si no tienen tiempo para ellos, que tanto necesitan de su valiosa presencia, consejos y comprensión! (no de regaños, ni reproches con absurdas comparaciones)

Y no se les olvide que para evitarse grandes problemas futuros y “dolores de cabeza Innecesarios”, la educación sexual, bases morales y amor a nuestra adorada Patria, es un derecho y obligación de los Padres para con sus Hijos… ¡Y no deben delegar esa gran responsabilidad a Papá Gobierno!, ya que esas divinas criaturas… ¡Serán el día de mañana, nuestros futuros Gobernantes!, pero si no les ponen la atención debida… ¡Hasta pueden morir prematuramente de un CÁNCER DE MAMA!

Cariñosamente Ana I.E