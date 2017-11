Home » Columnas Los derechos humanos ColumnasDesde mi balcón Los derechos humanos 2 Views

Eduardo Legorreta Chauvet, ayer durante el reconocimiento que le otorgó la Univa Vallarta. En la gráfica lo acompañan Nelly Galván y Laura Mestre de Legorreta.

Por Nacho Cadena

Asistí ayer a un evento que me hizo pensar, más bien meditar y reflexionar; fue en la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Vallarta, la Univa.

Se desarrolló el evento en tres partes, la primera que fue una conferencia, no, una plática presentada por el Dr. Jaime de la Torre, juez en activo de esta novedad jurídica que popularmente se conoce como “juicios orales”, que vendrán a sustituir los burocráticos, juicios lentos, complicados, corruptos en su mayoría y largos muy largos. Por primera vez entendí el funcionamiento y el reglamento procesal en este tipo de juicios, todos los actores presentes y además frente a un público ciudadano. La verdad vale la pena estudiar o asistir en otra ocasión, cuando se vuelva a prestar el tema, porque es algo que sin duda no solo mejoraría el sistema de impartición de justicia en nuestro país, también se reduciría la impunidad y se respetaría los derechos humanos de las víctimas u ofendidos. Felicito por este conducto al Sr. Juez por su claridad, precisión y sencillez de su explicación.

RECONOCIMIENTO A EDUARDO LEGORRETA

Eduardo Legorreta Chauvet recibió ayer en la mañana un justo, justísimo reconocimiento por su trayectoria empresarial y compromiso con la educación de los jóvenes. Los que conocemos de cerca al “Bayo” más o menos conocíamos parte de su historial altruista y benefactor, pero la verdad que la obra silenciosa de Legorreta llega mucho, mucho más de lo imaginado.

De que es un empresario exitoso ni quién lo dude, los hechos y resultados hablan por sí solos; de que es un empresario comprometido socialmente, es un hecho irrefutable, de que es un ciudadano cumplido y pendiente de sus responsabilidades es a todas vista; de que es un gran amigo yo mismo lo puedo garantizar.

Pero Eduardo ha participado en temas de gran trascendencia y de un enorme peso específico dentro del desarrollo económico y social en nuestro medio:

Co-fundador y Presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el grupo de inversionistas reales en la zona y que se han empeñado a fortalecer la zona, aportar soluciones sólidas, en exigir el cumplimiento de acuerdos con autoridades y de tomar causas tan importantes como el establecimiento de la zona metropolitana Riviera Nayarit- Vallarta. Es una asociación de empuje y mucho respeto.

Otra de Eduardo: Presidente miembro del Comité Directivo de Seapal, la junta de agua, el servicio más importante para la ciudad, agua y drenaje, que más. Por cierto, gracias a su presencia, así como la de otros personajes también muy importantes como Enrique Dau, hombre de grandes valores y enormes realizaciones, Seapal es una de las tres empresas de este tipo más reconocidas en México, ejemplo para muchas otras en el país. Debemos conservar y jamás pasarla a otra dependencia que ponga en riesgo su eficiencia y trasparencia.

Una más entre otras muchas: Eduardo Legorreta Chauvet ha sido por muchos años Presidente del Consejo Directivo de la Univa, plantel Puerto Vallarta y desde este puesto con su apoyo, sus relaciones y su generosidad ha sido un gran impulsor de esta institución (Univa) que ha llegado a ser muy importante para la juventud vallartense, el no lo dice, hasta trabajo fue que aceptara recibir el reconocimiento.

Una felicitación sincera a este hombre de los vallartenses por adopción.

DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

Una gran conferencia impartida por el Lic. Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Gran orador, buen comunicador, de mente ordenada, aprovechó el reconocimiento a Eduardo Legorreta Chauvet y a las palabras de agradecimiento que esté pronunció, para hilvanar una conferencia, yo diría magistral, por su orden, claridad y facilidad de comprensión, sobre Derechos Humanos y su camino a la paz. Valió mucho la pena.

Lo que me dejó sin dormir sobre su explicación sobre qué y cuáles son los derechos humanos y puso un ejemplo que te deja muy inquieto (por lo menos a mí).

El ejemplo es tan sencillo como común y como habitual entre los actos de nuestras autoridades. Simplemente se trata de temas tan de todos los días, y aquí tenemos uno muy actual, cuando la autoridad da permisos o licencias para construir en una zona de la ciudad, permisos indebidos, mal habidos, mal estudiados, mal aplicados y con base en ese permiso se afecta a uno o muchos otros ciudadanos. ¿Cuántas violaciones de derechos humanos habremos sufrido todos los vallartenses? ¿De qué dimensión es la violación? ¿A cuántos se ha afectado en sus derechos más básicos?

Todo lo que se ha logrado con sobornos, con cohechos, con tratos sucios, que han perjudicado a la sociedad o a la ciudadanía, ha cometido violaciones, falta de respeto y agresión a los derechos humanos de las victimas directas o indirectas. A mí no me había caído el 20, pero Hernández Barrón me dejó muy inquieto.