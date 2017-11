Home » Columnas Tres años después ColumnasLetras Vallartenses Tres años después 2 Views

Por Humberto Aguilar

Sinopsis: Termina la historia con la fantasía y la realidad, el canto de los delfines se llevó a Daniel como se puede continuar esta historia…

Este pueblo admirado por Daniel, se localiza al pie de la Sierra de Vallejo. Perteneció al Cantón de Compostela, ciudad fundada por Nuño de Guzmán, capitán español decidido a fundar una ciudad más grande y bonita que la capital azteca y Guadalajara, estableció aquí la capital de su imperio efímero a quien se recuerda solo por su crueldad.

Con esa obsesiva ambición, Nuño de Guzmán ordenó a sus tropas arrasar a todos los pueblos de los Indios Bandera. Pueblos indefensos quemados totalmente, esclavizó a hombres y mujeres jóvenes sanos y asesinaron a niños y ancianos.

Creó tiempos de terror durante años hasta fundar Compostela y avanzar con sus tropas al norte hasta ser denunciado por todos los horrores cometidos, fue preso y murió con sus ilusiones en España.

Con el tiempo el Cantón de Compostela se dividió creándose los estados de Jalisco y Nayarit con sus capitales Guadalajara y Tepic.

Compostela fue cabecera del municipio más al sur de Nayarit limitado por el Río Ameca que comparte con el norte de Jalisco.

Finalmente, Compostela fue dividido al crearse el Municipio 20 de Nayarit con el nombre de Bahía de Banderas.

Es a este municipio al que pertenece el pueblo de Daniel, el niño que cuenta esta historia.

He regresado tres años después con el texto de lo que me ha contado y me es difícil creer su final.

Me dicen que ha desaparecido, que ha escuchado el canto de los delfines, que se fue a vivir con ellos, tengo que investigarlo con alguien que lo conoció.

En la playa identifiqué al Cheri por las marcas en la espalda y en la cara. Me acerqué decidido y le pregunté por sus amigos con los que retaron los peligros de la cercana montaña.

Sorprendido de momento, no supo qué contestar, dedicaba su tiempo en reparar su red de pesca junto a su hermano, su interrogante mirada me hizo comprender que no me conocía hasta que le explique que buscaba a Daniel, pero en todo el pueblo nadie sabía algo de su amigo y de toda si familia.

El Cheri comentó rápidamente que Daniel se perdió en el mar y que su familia se fue del pueblo luego de gran tormenta que acabó con la mitad del pueblo. “Todo esto es nuevo”, dijo con un movimiento de su mano derecha, con su otra mano, sostenía la red que reparaba.

Con su acento jarocho, agregó que no podía atenderme, tenía cosas que hacer para dejar listos sus arreos de pesca y “si quieres, nos vemos mañana pariente, cuando regresemos de la pesca”.

Su rostro ha madurado en tan corto tiempo, su físico es ahora de un hombre tan alto como su hermano que trabaja con él. Convenimos la cita y confundido regresé al pequeño cuarto de hotel donde me quedé dormido parte de la tarde. Me despertó el deseo de comer algo y salí al pueblo que no ha crecido mucho en torno a la plaza llena de árboles, Poca gente en la plaza. Me acomodé en una mesa donde comí un poco y regrese a terminar de dormir.

Temprano, volví a la playa para buscar a El Cheri, los pescadores ya habían regresado y hacían el comercio con los productos que lograron atrapar en sus redes. La playa estaba muy animada con la gente que escogía de las pangas lo que comprarían, cerca de gente y pangas revolotean docenas de hambrientos pelícanos como aves domésticas en espera de un bocado.

RECUERDOS

En el cielo de un lugar a otro vuelan docenas de gaviotas listas para robarse lo que pueden si se descuidan los pescadores que divertidos, les arrojan al aire peces de menor tamaño, sardinas que nadie compra porque la gente prefiere otra clase de pescados de mayor demanda.

Dejé pasar el tiempo hasta que terminó el mercado que se repetía todas las mañanas y que ya había visto muchas veces. Esto, es lo único que no había cambiado en el pueblo, la pesca y el comercio en la playa de los frutos del mar.

Me acerqué donde El Cheri y su hermano separaban lo que les quedó de la pesca y lo repartían por especie y tamaño en cajas de plástico y tras el saludo le pregunté si recordaba a Daniel y a sus amigos y su aventura en la montaña.

-“¡Vaya que los recuerdo, pariente!… ¿Qué si los recuerdo?… ¡Claro que los recuerdo!; Por esa escapada esperaba una chinga de mi hermano y en su lugar encontré su cariño. Aquí estoy y soy otro a su lado. Lo quiero y lo respeto aunque sea un hijo de la tiznada… Como yo. Los dos soltaron la misma carcajada jarocha y se dieron un fuerte abrazo.

“Daniel ya no existe, me dijo sin perder el tono. Se fue con los delfines y anda por ahí, con ellos. Lo he mirado a lo lejos, no se acerca a los botes de pesca por temor a ser atrapado en la tarraya de algún pescador”.

Lo dijo con tanta formalidad, como si fuera algo normal que un chamaco como Daniel, de alguna forma hubiera decidido vivir en el mar en compañía de esta especie asombrosa.

“Daniel escuchó el canto de los delfines, lo invitaron a vivir con ellos y se unió con una familia de delfines. Esto es verdad por más pareciera imposible. Lo que te digo es verdad –agregó- ¡yo y varios compañeros del pueblo, pescadores y visitantes lo hemos mirado!

“Es una cosa increíble”, dijo el hermano del Cheri. Lo que te cuenta mi hermano es verdad, ese muchacho decidió vivir en el mar con los delfines, se cansó de esperar conocer a su padre que nunca apareció. Tomo la decisión al ver que El Vaquero reconoció a Mauricio y se casó con su madre, Se acabó para ella trabajar frente al comal y los tres se fueron a vivir a Compostela.

Todo para mí fue sorprendente. Conocía el encuentro de Maury con su padre El Vaquero, de su boda y el resto de cosas que ocurrieron al regresar de la montaña. Lo de Daniel, desde luego que es algo increíble, lo pensé de inmediato. Los dos hermanos veracruzanos son personajes especiales: Alegres, dicharacheros y mentirosos.

Con gran facilidad me contaron la historia, pero al asegurar que Daniel se aparece en el mar con los delfines, su convicción me llenó de dudas.

“Ven un día a pescar con nosotros, si tenemos suerte lo veremos al amanecer al momento de recoger la tarraya. Con pelícanos y gaviotas, vemos como se entretienen divertidos”.

Acepté sin dudar la invitación. Quería confirmar esa sorprendente historia. Acepté la invitación, desde esa misma noche, los acompañé a tender sus redes en altamar. Pescar como ellos lo hacen, no es cosa fácil, deben cuidar no caer ellos mismos y quedar atrapados, las corrientes marinas son fuertes y corren el riesgo de morir ahogados.

NO VIMOS DELFINES

La tarea es de mucha atención y disciplina, luego de tender la tarraya, esperar que las mismas corrientes, arrastren a todas las especies sin posibilidades de escapar.

Al despuntar el día, los pescadores recogen sus redes y las sacuden dentro de la panga. Los peces buscan la forma de saltar a su elemento, el peso y la distancia es imposible y terminan por desfallecer. La pesca se consuma, pelícanos y gaviotas aprovechan lo que pueden atrapar y el mar se anima con este espectáculo único que me llenó de admiración.

No se dejaron ver los delfines, Cheri y su hermano no se sorprendieron de mi frustración. Para ellos todo es normal, se concentran en su trabajo, es su forma de vida. Mirar delfines en el mar no es de todos los días y realmente no les quita el tiempo.

Solo yo estuve atento al mar por momentos. Mi atención fue ver el trabajo del Cheri y su hermano. A la distancia otros pescadores por igual, hacen lo mismo. En cada tarraya con la pesca se llenan de esperanza para regresar a casa con la venta del producto que logran de su trabajo.

Regresé con ellos a pescar una y otra vez interesado en ver a Daniel nadar con delfines sin tener esa suerte. Creí que los hermanos se burlaban de mí, me hicieron creer esa historia como broma. Una y otra vez me animaban a esperar, seguir con ellos para comprobar que es verdad.

Terminan los tiempos de la temporada de salir a pescar en altamar, abril es el último mes. Los cuatro siguientes se deben respetar, son el tiempo de reproducción de todas las especies. En septiembre se abre una nueva temporada de tal suerte que decidí seguir con ellos con muy pocas esperanzas.

Si esto era broma, tenía que ser hasta el final, quizá hasta entonces El Cheri me cuente la verdad. Razone que habría otra historia y dediqué el tiempo libre a investigar en el pueblo luego de ese huracán que arrasó con la mitad del pueblo. Es difícil olvidar una tragedia en tan corto tiempo.

Sin archivos en las oficinas del ejido, los nuevos directivos solo contaban con nuevos documentos. Don Rodrigo y Don Alfonso, se retiraron, de los dos, solamente el primero se localiza en su casa en otro de los pueblos cercanos con otra familia.

Lo encontré dedicado a organizar nueva cooperativa y a servir como regidor en el municipio de Compostela. Le expliqué mi interés por encontrar a Don Alfonso y saber el motivo por el que ya no viven en esta región.

-“Alfonso llegó con su familia para escapar del servicio militar en los Estados unidos. Casado y con dos pequeñas hijas, tuvo miedo de morir en la guerra. No podía negarse y aceptó la responsabilidad de organizar con la maestra Rosa, trabajar para cosechar el coco que tanto abunda en estos pueblos”.

De esa forma se le autorizó vivir en México, su doble nacionalidad les daba a los dos no ser vigilados por los espías alemanes que se sabía de cierto que abundaban en América. La maestra y Alfonso cumplieron con la misión y al terminar la guerra podría regresar si así lo decidía”.

“Vivir en México, le permitió traer a su familia que no conocía de un pueblo de Jalisco, aquí su hermana tuvo a su hijo y este murió durante el huracán. Desapareció como otras familias y Alfonso decidió llevar a su familia de regreso para la educación de sus hijas. No sé dónde vive, terminó nuestra amistad con el regreso a su otro país, es mitad gringo y mitad mexicano, lo mismo su esposa y sus hijas y no le fue difícil contar con el permiso de llevar a su madre y su hermana”.

VIVIR EN EL MAR

Le pedí me contara lo de Daniel. Sabía que era mi principal interés y me contó que el muchacho se tiró al mar en plena tormenta. Desapareció a ojos de algunos pescadores que trataban de salvar sus pangas que se las tragaban las olas del huracán. Lo vieron cómo se metió decidido y que nadó con facilidad hasta donde pudo.

Su madre y su abuela, al terminar la gran tormenta, pidieron a Alfonso buscar sus restos, le ayudamos algunos compañeros con una sola panga, el resto se hundió en el mar y fue imposible.

Del resto de las familias que desaparecieron, solo se rescató a una mujer que vivía en un pueblo vecino… Y fue todo.

De la historia de los hermanos Cherizola, dudó que fuera cierto. “Vivir en el mar, con delfines, no lo creo posible. Aun cuando ellos así lo digan”, concretó.

Pasaron los días de abril, continué con los hermanos Cherizola todos los días en la pesca que disminuyó notablemente en los últimos días del mes. Me explicaron que las especies adultas se retiran a sus sitios donde nacen sus crías, en los siguientes cuatro meses, se reproducen y millones de especies crecen y pueden ser capturados para dar de comer a todos los que vivimos en tierra.

En estos últimos días de abril, vimos a familias de delfines al amanecer. Preocupado, El Cheri me miraba como trataba de ver si en verdad se encontraba Daniel entre ellos. Solo el último día vi a la distancia, en una familia de delfines, una mano que parecía saludar.

El Cheri gritó con alegría… ¡Allí está pariente, mírelo!… ¡Allí está!

Los efectos de la luz que se refleja en el mar, me nubló la vista. Creí ver esa mano y respondí el saludo con mi mano. Lloré sin poder contenerme hasta quedar sin sentido.

Desperté en la playa auxiliado por los dos hermanos. Me recuperé casi de inmediato, les pedí perdón y decidí partir de regreso para terminar esta historia. (Continuará).