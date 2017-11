Home » Local Ciudad Luis Michel, de precandidato panista a miembro de Morena CiudadLocal Luis Michel, de precandidato panista a miembro de Morena 7 Views

Luis Michel fue presentado como miembro de Morena por Andrés Manuel López Obrador.

Le dio la bienvenida Andrés Manuel López Obrador, en Campo Acosta, Tomatlán.

Por Martha Ramírez Ruiz

Puerto Vallarta

El dos veces precandidato del PAN a la alcaldía bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Alberto Michel Rodríguez, aún militante del blanquiazul, recién engrosó las filas de Morena al ser presentado como nuevo morenista por el presidente nacional de este instituto político, Andrés Manuel López Obrador, en la gira de tres días que realizó por diferentes municipios jaliscienses.

Hasta hace unos días Michel Rodríguez estuvo en la sede municipal del PAN en el evento de la toma de protesta de Acción Juvenil, y era considerado entre los aspirantes a contender como abanderado del PAN a la alcaldía.

Sin embargo, sorprendió a mediodía del miércoles en una asamblea informativa de Morena, en el poblado de Campo Acota, en el municipio de Tomatlán, al ser descubierto arriba del templete, junto con Andrés Manuel López Obrador, quien habría de darle la bienvenida al ex panista al proyecto de Morena.

Mientras que abajo del templete, confundido entre decenas de morenistas, se encontraba el también ex panista y ex emecista, Héctor Gallegos de Santiago con un grupo de morenistas vallartenses que se trasladaron hasta el municipio de Tomatlán para acompañar al aspirante a la Presidencia de la República.

Michel Rodríguez, con más de una década de militancia activa en el PAN, en los procesos internos en que participó fue en 2006 como precandidato suplente en la planilla de Josemaría Ibarría González, y en 2012, encabezó una planilla en el proceso internó en que Humberto Muñoz Vargas, le ganó la elección interna a Ramón Guerrero Martínez.

Empresario de una purificadora de agua que lleva su nombre, es una persona ampliamente conocida al haberse desarrollado en la docencia en el Cebetis, durante casi cuatro décadas. Por lo que se le conoce como el profesor Michel.

Al convertirse en tránsfuga del PAN a Morena, Michel Rodríguez manifestó que la decisión la tomó al no estar de acuerdo con la conformación del Frente Amplio entre el PAN, PRD y MC, además por la indefinición de que este se vaya o no a replicar en Jalisco.

“A mí el PAN nunca me trató mal, no tengo de que quejarme, pero llegan los tiempos de las definiciones y así decidí sumarme a este proyecto, yo me vengo a sumar”, puntualizó.

Acerca de la posibilidad de encabezar el un proyecto a las elecciones municipales, Michel Rodríguez, insistió “yo vengo a sumarme”, pero que habría que esperar los tiempos del procesos para determinar las candidaturas de Morena en Jalisco, al asegurar que “no me descartó”, pero que la intensión es integrarse al trabajo y al proyecto de López Obrador.

CONFUNDIDO

