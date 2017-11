Home » Opinión En linea En las manos de El Señor En lineaOpinión En las manos de El Señor 6 Views

Jaime Miramontes y Humberto Aguilar.

.

Ayer fue uno de esos días muy largos. Con anticipación me prepare para entrar a quirófano, ponerme en las manos del doctor Jaime Miramontes, de la mano de Dios representado por un buen amigo de nombre Arnulfo Ortega. Me han operado de cataratas en el ojo izquierdo, pero no sé aún el resultado.

La experiencia no ha sido sencilla, sino más bien dolorosa, por más de una hora, acudir a la cita, recibir el tratamiento previo por parte del hospital, unas gotas en el ojo para anestesiar, luego una pastilla por ser hipertenso con varias personas a mi lado que esperaban como yo la intervención del doctor.

En los preparativos, despojarme de la ropa para colocarme elementos de higiene en pies, en cabeza y en el cuerpo, esperar el momento decisivo que fue, sin miedo por cierto, estaba decidido a todo.

La intervención no fue sencilla, aun con la anestesia local sentí el dolor de los instrumentos por momentos pensé que me sacaban el ojo, por un momento estuve sin otra intervención hasta que mi estimado doctor Jaime Miramontes regresó para terminar lo que había empezado, a mí se me hicieron minutos muy largos, demasiado largos, con confianza en sí mismo escuche su voz en la que me dijo “Todo está listo”. Personal de quirófano, me cubrió totalmente el ojo, con toda sencillez me llevaron a recuperar camisa, pantalón y zapatos, regresar a casa aún con la anestesia local y acostarme para dormir.

Este relato lo hago en estas líneas con el deseo de que muchas otras personas que tienen este mismo problema de cataratas reciban el tratamiento de quienes tienen la capacidad de hacerlo con equipos y tecnología que, me he enterado tiene un valor económico muy elevado, ya les contaré en otra ocasión el resultado de esta operación que sencillamente me tiene postrado.

Recuerdo las palabras de afecto de Nacho Cadena, de Gabriel Igartúa, pero sobre todo el respaldo de ese gran personaje que es Arnulfo Ortega, quien representa la mano de Dios que me ayuda a seguir adelante.

Es todo. Mi agradecimiento muy especial para él, para quienes me hacen el favor de leer estas líneas, con recuerdos a quienes hace muchos años en Mazatlán, en momentos difíciles nos decíamos esa frase en mitad burla y mitad verdad de “Ya están viejos los pastores”.

Agradecimiento también a la señora Katherine Pascal quien desde Kenya mantiene conmigo constante comunicación por las vías electrónicas. Ella se encuentra a punto de ser intervenida de cáncer en los ovarios, me dice que el trance en difícil, pero que confía también en la mano de Dios para salir adelante. Katherine es una persona afectuosa con mucho cariño me ha deseado lo mejor. Los mutuos deseos de implorar la ayuda de Dios nuestro señor para continuar adelante.