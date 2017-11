Alimento Favorito: El Amor

Ilustración de Sio (laura.tcm@hotmail.com)

.

Por: Cristina Gutiérrez Mar

cucus.cgm@gmail.com

.

¿Cuántos libros han dedicado todas sus páginas para hablar del amor? La respuesta, seguro, serían millones. Cada persona tiene su propia definición del amor, sin embargo, creo que muchos no entienden realmente lo que significa el amor. Llegan a confundirlo con el egoísmo, deseando y pidiendo que el otro lo ame sólo de la manera que ellos quieren. Por ejemplo: ¡es que quiero que me abrace de tal manera!, ¡es que quiero que me hable de tal forma!, ¡es que quiero que se interese en todo lo que hago y que siempre esté disponible para mí!, etcétera de quiero, quiero, quiero más y quiero aún más. ¿Y luego?

Lo primerito que debemos hacer como seres individuales es darnos cuenta de lo que somos y de quiénes somos. Sólo de esta manera nos percatamos que nosotros mismos nos tenemos agarrados, es decir, no necesitamos de otro ser humanos para llenarnos. Mucha gente tiene tanto vacío que pretende que otro venga y lo llene. Crear dependencia con nuestra pareja no es amor. El único que nos llena y nos alimenta es Dios.

Amar es desbordarse en el otro, pero no llenarlo de cosas mundanas o pisoteándolo, sino alimentarlo con nuestra esencia. Por eso, es importante estar bien nutridos en lo espiritual para darnos a las personas en el amor.

Es importante recalcar que cada ser humano es diferente y muchas veces creamos expectativas en el ser amado. Recuerda que tu pareja puede ser un número seis y tú un número nueve. Números tan parecidos si los ves de abajo o de arriba, pero totalmente diferentes. Así que recuerda que un número seis nunca podrá ser un nueve o viceversa. Tanto hombres y mujeres somos tan distintos. La lógica de ambos no es la misma. Así que, no esperes que tu pareja siendo seis, piense como un nueve, y que vaya a colocar el bote de yogurt en el cesto de basura, porque su lógica es dejarlo vacío en la mesa a unos centímetros de la basura. O no esperes que si tu pareja es nueve se trepe en una escalera a cambiar algún fusible o adivine lo que se te antoja comer, y mucho menos que sea capaz de aplastar una cucaracha. Son ejemplos simples, pero la realidad es que gastamos mucha energía en situaciones similares.

Existen muchas frases acerca del amor de escritores famosos, algunas de mis favoritas son las siguientes:

“Amar no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma dirección.” —Antoine de Saint-Exupéry.

“Ven a dormir conmigo: no haremos el amor. Él nos hará.” —Julio Cortázar.

“El amor es intensidad y por esto es una distensión del tiempo: estira los minutos y los alarga como siglos.” —Octavio Paz.

“El amor es el anhelo de salir de uno mismo.” —Charles Baudelaire.

“No ser amados es una simple desventura; la verdadera desgracia es no amar.” —Albert Camus.

“El amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos.” —Aristóteles.

“El amor no mira con los ojos, sino con la mente”- —Shakespeare.

Una querida amiga y maestra tiene su propia definición del amor, y la he adoptado para mí misma. Es una frase corta y demasiado exacta:

“Amar es el que nutre con su sustancia”

¡Qué delicia de juego de palabras y tan llena de razón! Si te gusta, te regalo la frase y compártela.

PD: Espero no haberlos confundido con lo del 69 ¡jeje!

Cucus