¿Destape, madruguete o descarte…?

José Antonio Meade.

Por Octavio Urquídez

Cuentan las historias de lo poco cotidiano, que en el Año del Señor de 1683 la tranquilidad del Reino de la Nueva España se vio alterada por los rumores sobre una conspiración a favor de Ana de Austria, Regenta del Reino a la muerte de Felipe IV dada la corta edad del sucesor Carlos II, imposibilitado para gobernar. En ese mar de dimes y diretes, don Antonio Benavides arribó al puerto de Veracruz el 23 de mayo, ostentándose como Visitador General, gobernador de la colonia y gobernador del castillo de Acapulco, auto denominado Marqués de San Vicente. La malicia política le atribuyó ser mensajero confidencial o enviado por la Reina Regenta para encabezar una rebelión. Como no pudo mostrar credenciales fehacientes, se le consideró cómplice de los piratas que casi simultáneamente a su llegada a Veracruz, asaltaron este puerto logrando un considerable botín; fue encarcelado y llevado al patíbulo un año después de su arribo. Debido a los problemas de identificación, la gente dio por llamarlo El Tapado, siendo el primero de ellos que registra la historia.

Otros tapados han venido a ocupar la escena pública mexicana. Por fortuna ninguno ha sufrido la muerte física del primero, aunque sí han padecido el exterminio político. No obstante, tocó a don Adolfo Ruíz Cortines (ARC), conocido como “Adolfo el Grande, revivir esta figura, si bien lo hizo como estrategia política para manejar la sucesión presidencial de 1958 en favor de don Adolfo López Mateos (ALM), conocido como “Adolfo el Chico” por simples razones de edad, puesto que su antecesor le llevada algo así como veinte años. Además de la principal, o sea el nombramiento del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ese proceso sucesorio estuvo pleno de sorpresas, todas pícaramente elaboradas por el propio Presidente Ruíz Cortines, quien empleó casi a todo el gabinete en una mano de baraja de la que se suponía saldría la carta del bueno. En esa tómbola ALM ocupaba como el octavo lugar en la línea sucesoria, por lo que para la clase política estaba casi eliminado.

Mañosamente ARC los “placeaba” a todos, dándoles esperanzas que ellos mismos nutrían con verdadero empeño. Según el presidente, todos tenían méritos para sucederlo, así es que la expectación fue creciendo conforme se acercaban los términos electorales fatales. ALM tenía acendrado el vicio del tabaco y solía fumar los cigarros “Delicados”, uno de los más fuertes. Sucedió entonces que el célebre caricaturista regiomontano don Abel Quezada fue encargado de realizar una campaña publicitaria para una fábrica de cigarrillos y tuvo la peregrina idea de usar la frase El tapado fuma Elegantes ilustrada con un ciudadano encapuchado al que la gente acabó por reconocer como “El Tapado” y que asoció a la campaña preelectoral en trámite.

Cuentan que una mañana ALM tuvo su acuerdo habitual con el Presidente y este, una vez concluido el análisis de los asuntos presentados por el entonces Secretario del Trabajo y Previsión Social, sin preámbulo alguno le lanzó las palabras mayores que dice Luis Spota, o séase que le hizo saber que el partido lo había seleccionado como su próximo candidato a sucederlo, causando un verdadero estupor en ALM de tal modo que cuando este quiso abandonar el despacho presidencial ARC lo atajó y le dijo: “Por ahí no, señor licenciado. Ahí están los reporteros”. López Mateos le contestó que no comentaría nada, a lo que aquel le dijo: “Claro que no, lo sé bien, pero su rostro no lo puede ocultar…” Así se escribió la historia del llamado tapadismo, la práctica empleada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para dar a conocer los nombres de sus candidatos a elección popular, y que ahora parece resucitar el presidente Enrique Peña Nieto (EPN) al más puro estilo ruizcortinista, es decir, la baraja es amplia y los jugadores son muchos y todos son placeados.

Todo mundo sabe, o cree saberlo, que don Luis Videgaray es el consejero predilecto de EPN, quien se supone que escucha atentamente sus sugerencias. A don Luis le tocó esta vez ¿involuntariamente? hacer el papel de destapador que por muchos años correspondiera a don Fidel Velázquez y, en ese rol, llenó de elogios al todavía secretario de Hacienda en una actitud que muchos tomaron como el develamiento del “bueno” en la persona de don José Antonio Meade, alborotando el cotarro político y provocando la desbandada de los búfalos, es decir, de aquellos que pregonan ser los eternos partidarios del elegido.

No todo parece apegado a las reglas del juego, por lo que resulta poco creíble que un integrante del propio asuma tan insospechadas atribuciones. Así que la duda crece y las incógnitas se plantean con claridad: ¿destape? ¿Madruguete? ¿Descarte? Cada quien tome la posición que guste y aunque parezca políticamente incorrecto, el episodio indica que se trata de un destape, pero del próximo Gobernador del Banco de México, posición para la cual don José Antonio cubre todos los méritos que don Luis le asignó a través de sus calurosas expresiones laudatorias.

Sólo queda decir que, en tratándose de tapadismo, todo puede suceder. Así que es preferible esperar una semana más a que surta efecto la convocatorio que este mismo jueves hiciera pública el PRI documento, por cierto, que deja abierta la puerta de entrada para muchos sin señalar quién finalmente deberá usar la salida que lleva al paraíso.

Así que si veinte años es nada, una semana es mucho menos. Digo…