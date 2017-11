No me asusta López Obrador: Meade

El aspirante a la Presidencia por el PRI dijo que puede construir una candidatura de consensos en la que, de ser designado formalmente por el partido, no descarta las alianzas.

.

El aspirante a la Presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, dijo este martes que no le asusta competir en las elecciones de 2018 contra el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, en la contienda no irían solos. Falta definir el candidato del Frente Ciudadano, conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como los de partidos como Nueva Alianza, Encuentro Social y Verde Ecologista.

Además, aún se desconoce cuántos de los aspirantes a alguna candidatura independiente alcanzan las firmas necesarias para estar en la boleta.

“No me asusta López Obrador, no me asusta la contienda. Voy a trabajar en la contienda y para enfrentar los retos que vienen”, explicó en entrevista para Grupo Fórmula.

Meade también mencionó que AMLO lleva muchos años recorriendo el país en busca de apoyo de la población.

“(AMLO) Lo que lleva manifestando es ese hambre de poder desde hace mucho tiempo y lleva caminando y recorriendo el país durante muchos años con ese objetivo. Igual que él, yo también llevo muchos años caminando por cambiar el país, encontrando soluciones a problemas difíciles”, detalló.

El exsecretario de Hacienda hizo hincapié en que, pese a no ser militante del PRI, está dispuesto a buscar la Presidencia.

“Tengo pasión por lo que estoy haciendo por México; tengo gran emoción por participar en este proceso. Me he desempeñado en otras arenas, en otras batallas, pero he ido construyendo consensos, proponiendo soluciones novedosas porque creo que todo eso es importante. Estoy decidido a participar y pelear como un gladiador en esta arena”, reiteró.

Acerca de quién será su coordinador de campaña y las posibles alianzas en caso de ser el candidato oficial del PRI, Meade afirmó que, a partir de que presente formalmente su registro el domingo 3 de diciembre y que el partido confirme su participación en la contienda, comenzará a formar su equipo.

“A mí eso me gustaría mucho (las alianzas). Es un tema que ha venido trabajando el partido. Si se concreta, espero que podamos enfrentar el proceso electoral contando con un grupo amplio de intereses, propuestas y expresiones (…) Lo que hoy me ocupa es buscar que el priismo me haga suyo, que con el priismo trabajemos juntos, que se formalice en estos días y que, en efecto, se me permita registrarme”, aseguró.