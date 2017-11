Home » Nacional El PRI es la mejor opción para 2018, asegura Meade Nacional El PRI es la mejor opción para 2018, asegura Meade 6 Views

El exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, ratificó ser simpatizante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dijo estar convencido que esa fuerza política es la mejor alternativa y la mejor opción para 2018.

Tras formalizar su decisión de buscar la postulación a la Presidencia de la República ante la Comisión Política Permanente del PRI, que aglutina a los principales liderazgos de ese partido, informó que se reunirá con todos los priistas en el país.

Ello, dijo, “con la convicción de que sólo unidos y en un mismo propósito habremos de hacer de México una gran potencia y de ganar las próximas elecciones”.

En el salón “Alfonso Reyes” de la sede priista, inició su discurso con su agradecimiento al presidente Enrique Peña Nieto, por la confianza que le tuvo para colaborar en su gobierno. “Fui testigo de su temple, de su entrega y de su gran amor a México”.

Agradeció también el apoyo de los sectores y organizaciones del PRI, que le dieron su confianza y apoyo, y quiero aquí comprometer que no los voy a defraudar”.

Se dijo convencido que “tenemos que trabajar con rumbo cierto y con experiencia, construyendo y no destruyendo, en diálogo y no en confrontación, buscando coincidencias y no las diferencias, planteando nuevas propuestas y no viejas recetas que no han funcionado”.

“Tengo la convicción que tenemos a la mano la posibilidad de cerrar la distancia entre el México que somos y el México que anhelamos”.

Meade Kuribreña destacó asimismo que desea “asumir la voluntad de que la agenda que habría que realizar, junto con la militancia, de ser aceptado mi registro, tendrá como objetivo escuchar, aprovechar las experiencias y compartir un diagnóstico de cómo estamos como país”.

Información de Notimex.