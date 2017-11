Home » Deportes ¡Adiós a los gordos en Chivas! Deportes ¡Adiós a los gordos en Chivas! 2 Views

Los preparadores físicos de Chivas diseñaron rutinas especiales para cada jugador, con el fin de que no suban de peso.

Tras su fracaso en el Torneo de la Liga MX comenzaron las medidas drásticas en el Guadalajara, de cara al próximo torneo del futbol mexicano.

En Chivas comenzaron las medidas drásticas de cara al próximo torneo, luego del fracaso reciente en Liga y Copa; sobre todo al no acceder a la Liguilla y poder refrendar el título obtenido el torneo pasado.

Matías Almeyda y su cuerpo técnico empezaron por cerrarles la boca a sus jugadores. Nos no referimos a que se callen los que gustan de hablar de más o se les suelta la boca contra los árbitros (¿a quién no?), sino que deberán cuidar su alimentación durante las vacaciones, ya que habrá tolerancia cero para los que regresen con unos kilitos de más. La consigna es clara: el que regrese con medio kilo de sobrepeso, no irá a la pretemporada.

Los preparadores físicos de Chivas diseñaron rutinas especiales para cada jugador, con el fin de que no suban de peso, no pierdan condición física y estén al 100 para la pretemporada, algo de lo que se quejaron durante toda la campaña (aunque más bien suene a pretexto).

A los jugadores de Chivas no les quedará de otra que pasar las fiestas decembrinas cuidando la línea, evitando la torta de bacalao, los tamales y hasta el ponche.

EN BUSCA DE PORTERO

Si el torneo Clausura 2018 arrancara mañana, Chivas tiene solamente dos arqueros seguros porque sus derechos federativos le pertenecen y en su momento han tenido la responsabilidad de resguardar el arco rojiblanco: Miguel Jiménez y Antonio Rodríguez.

La realidad es que están buscando cerrar otro jugador en esa posición de cara al próximo torneo. Los candidatos ya conocen lo que es vestir la playera de Chivas, uno ya fue campeón con el Rebaño y el otro ayudó en una Copa Libertadores. Las dos opciones están abiertas: Rodolfo Cota y José de Jesús Corona.

En Cruz Azul, Corona aceptó que le gustaría llegar a Chivas, al tiempo que el director deportivo del cuadro cementero, Eduardo de la Torre, también manifestó que hay interés, pero no un acuerdo, porque el acercamiento que se dio fue hace tiempo, aseguró el “Yayo”.

“Sí, en algún momento se acercaron, pero estábamos en competencia y hasta ahí. Fueron muy respetuosos… Al igual que con todo el plantel, vamos a esperar que el nuevo técnico ya esté formal y totalmente contratado, ahí ya nos sentaremos (a negociar)”.

La salida de Corona se encuentra en pausa debido a que el virtual nuevo técnico, Pedro Caixinha, deberá dar su aprobación para la salida del arquero titular de La Máquina una vez que tome el cargo, y en el caso de Carlos Fierro, que bien pudieran ser negociaciones separadas. Este movimiento no está cerrado porque Carlos está esperando un aumento por parte de Chivas, el cual le prometió Matías Almeyda.