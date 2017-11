Home » Local Ciudad Ballenas, atractivo turístico extra en la bahía CiudadLocal Ballenas, atractivo turístico extra en la bahía 4 Views

Las ballenas jorobadas, todo un espectáculo en la bahía de Banderas. FOTO: FRANCISCO PABLO MC CANN ENGELS.

Las embarcaciones turísticas ya reportan avistamientos, de tal manera que este año se adelantaron las ballenas a llegar a la bahía de Banderas.

Por Rodrigo López Becerril

Puerto Vallarta

Las visitantes distinguidas del invierno en la bahía de Banderas se adelantaron. Prestadores de servicios turísticos ya reportan que han observado ballenas en algunos de sus recorridos, lo que sería un claro indicio de que esa especie comenzó su llegada a esta zona del Pacífico mexicano, que han elegido para su reproducción y nacimiento de sus crías.

Así lo constató Saúl López Orozco, presidente de la Asociación de Embarcaciones Turísticas de Puerto Vallarta, quien reportó a este medio que el año turístico avanza a paso de nuevo récord también para ese sector.

“La temporada efectivamente se adelantó, no solo comercialmente, las ventas o la llegada de visitantes a Puerto Vallarta, sino también las ballenas que ya se están viendo aquí por la Bahía de Banderas”.

Adelantó que este jueves 30 de noviembre se tendrá la tradicional reunión con el personal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en la que se entregarán los permisos a los prestadores de servicios autorizados para hacer los recorridos de avistamiento, a partir del 15 de diciembre.

“Algunos se demoran por la entrega tardía de los documentos para los trámites, hay que recordar que esta temporada es de diciembre a marzo, pero ya este jueves entregarán un primer paquete de permisos”.

Recalcó que los propietarios de embarcaciones son respetuosos de las fechas, “sabemos que todavía no es oficial, pero ya se han estado subiendo videos y fotografías del avistamiento de ballenas aquí este año, claro que todavía no se pueden vender como tal los tours pero quien toma alguno otro ya ha podido verlas”.

Respecto a los preparativos para este periodo, mencionó que los prestadores de servicios se preparan de manera constante y en forma específica para estas fechas del año, ya que representa el periodo más fuerte en volumen de ventas incluso en ocasiones por encima del verano que es una temporada vacacional más larga.

Afortunadamente se ha creado ya la conciencia del respeto de la especie, de no acercarse por encima de lo permitido, de no acosarlas y de no incurrir en prácticas que causen un daño a las ballenas o sus crías; esto nos favorece a todos y lo hemos entendido y lo practicamos.

La cita entre prestadores de servicios y el delegado de la Semarnat en Jalisco, Sergio Hernández González, será el jueves 30 a las 10 de la mañana en el auditorio ‘Juan Luis Cifuentes’ del Centro Universitario de la Costa.

Las ballenas jorobadas son una especie migratoria que cada invierno se desplaza miles de kilómetros desde las costas de Alaska y Canadá a estás del Pacífico mexicano, entre Los Cabos y la Bahía de Banderas, que encuentran más amigables por la temperatura de sus aguas.

Cabe recordar que el pasado verano las embarcaciones turísticas que prestan sus servicios en la bahía estuvieron al 100 por ciento de ocupación durante seis semanas, el balance indicó que transportaron a más de 3,500 pasajeros en los diferentes recorridos que se ofrecen tanto al sur como al norte de la bahía de Banderas.