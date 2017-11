Home » Gente PV Pensamiento a ritmo de Blues por Aramara Gente PVPlaneta Luna Pensamiento a ritmo de Blues por Aramara 4 Views

Por Consuelo Elipe

Hace dos meses que no escribo, lo sé porque mi querido amigo Miguel Angel que amablemente me cede este espacio, me lo comentó, si no, yo seguiría pensando que solo me salte una semana.

No sé qué pasa últimamente con los tiempos, no sé cómo pasan o qué pasa con ellos. Lo cierto es que estos días estoy comenzando a ser de nuevo un ser medio normal (sin exageraciones). Después de pasar por el desierto sin agua que supone Vallarta Nayarit Gastronómica, recuperar la vida es un regalo infinito.

Hoy después de mucho me fui a caminar, y me di cuenta de que efectivamente no sabía de qué escribiría. Pero también me di cuenta de que ya pienso (por hablar sólo por mí misma) en “modo red social o twitter por la limitación de caracteres”. Trate por 45 minutos de hilar una sola idea, y todos mis pensamientos eran como una metralleta, ideas de 140 caracteres por así decirlo. Palabras, ideas y hashtag.

Así que pensé que quizás este texto hoy tenía que ser eso, el reflejo de mi mente en recuperación durante este paseo. Este es el resumen de mi casa a Plaza Galerías.

La gente no merienda, porque VIPS estaba vacío a las 6:30 de la tarde, hora perfecta para comerse unos pancakes o un jugo fresquito. Quizás estaban todos eligiendo un árbol en Walmart, ya vi que hicieron un corralito que me dio mucha curiosidad hasta que vi los arbolitos. Qué genial es la Navidad con tantas tradiciones, y con lo que me gustan a mí.

Aunque me encantan los arboles de mentira con luces, me dan sensación de cuento de hadas, como si la vida fuera mucho más bonita de lo que es.

También escuchar spotify con blues de los 70 hace que todo sea mucho más bonito, el mundo tendría que llevar banda sonora de fábrica como las pelis, que nos persiguiera nuestra música favorita en la vida corriente para convertirla en algo “súper cool”. No he perfeccionado en mi mente como sería eso de que cada uno escuche su música, no la horrible del vecino o del que va al lado. Por esto de la música es como los cafés, no hay dos personas iguales.

Aunque lo mejor ha sido mirar al horizonte y ver un sol rojo de tamaño gigantesco que ya estaba casi zambulléndose en el agua. Hace demasiado tiempo que no voy a la playa, ahora que me doy cuenta y que casualmente vivo en un lugar con mar. Sería una buena idea ir.

También hace mucho tiempo que no voy a la Iglesia, y también lo extraño. Sería otra buena idea ir pronto.

Me cruzo con varias personas con pasteles en la mano, para celebrar algo y me cruzo con el carrito de panes de Don Chonito, como diablo de la tentación de las calorías, ahí inocentemente debajo de un arbolito. Me pregunto qué pasaría si un día me como 15 o 20 panes de una sola vez, ¿engordaras de inmediato?, ¿cuántas calorías tendrían?, ¿merecería la pena la felicidad sin fin de comerse una charola una solita sin culpa?

Maldita dieta, es lunes y otra vez, lo veo todo verde. Licuado verde, espinacas verdes y cosas verdes por todas partes, además de caminar como loca por todas partes tratando de llegar a la Navidad sin parecer un pavo.

Otro año fue Miss Universo, ¿pero eso no parece de otra época? Ah ya que siempre harán falta cosas para promocionar gente que quiere triunfar, como los concursos de cocina…de todos modos ya después de que uno ve tropecientasmil fotos de las itgirls o instagramer o como se llamen hoy hasta en la sopa, ya un mini ego de estos concursos pasa desapercibido.

Y pienso que hay un submarino perdido con personas perdidas, personas queridas a las que todos los pensamientos absurdos del mundo les importan un pepino a estas horas y con toda la razón.

Las personas somos impermeables. No sé cuántos años después de mensajes y frases lapidarias en facebook y seguimos igual de malos, de buenos, de insensibles y de todo a partes iguales. ¿Ha servido de algo tanto tiempo empleado en subir frasecitas? Yo digo que no.

Pues esta noche seguiremos viendo Strager Things, para estar a tono con el mundo. Qué difícil es poner hoy un título, por eso me gustan los títulos de los libros de MURAKAMI, de dos frases o de las que quiera, para eso es genial.

#lamenteesunlaberinto#comoelmartinidejamesbondagitadonomezclado#quizastambienmezclado…