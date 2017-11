Home » Gente PV Retos Positivos Gente PV Retos Positivos 6 Views

Recuerda, si no estás en armonía contigo, no estarás bien con los demás.

.

Por Rose Blouet

.

¡Hola Queridos Lectores!, me siento muy feliz porque me encuentro de regreso, escribiendo para ustedes, pero sobre todo para mí misma, que soy la que más aprende.

El tema que elegí me encanta porque cuando nos ponemos retos o metas por cumplir nos ayudamos a seguir adelante.

Para seguir venciendo los obstáculos que se nos presentan para no lograr nuestras metas, lo más importante somos nosotros mismos, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo, cómo comenzamos nuestras mañanas, nuestra semana., nuestro mes y así consecutivamente.

Hay veces en que no nos damos cuenta de las actitudes destructivas que se encuentran dentro de nosotros, que se nos presentan de repente, y no nos dejan sentir la voz interior (nuestra Alma).

Por eso los invito a comenzar retos positios, por ejemplo:

Todas las noches, antes de dormir, analicemos cómo fue nuestro día, en qué reaccioné mal, qué fue lo que no vencí para pasarlo muy positivo, lleno de emoción, alegre desde lo más profundo de mí, para proyectar mi paz y hacer el bien por mí y por los que me rodean, imaginen cuando yo lo hice, me dije ¡Upssssss!, ¡qué mal estoy conmigo misma!

Así que los invito hacerlo, es interesante tomar unos minutos para observar mis actitudes negativas, mi carácter de GRRRRRRRRRRR, mi enojo conmigo y con los que me rodean, enojona llorona y Triste, ¡qué horror!

Así que Decidí cambiar esos momentos que se aparecen de repente durante mis días habituales, entonces comencé con estos retos que me han ayudado mucho, mucho para disfrutar mi vida, mi entorno, pero, sobre todo, sentirme bien en el fondo de mi Alma.

1.- Sólo cambié mi actitud, tres días sin renegar, de nada.

2.- Sentir felicidad por todo

3.- Entender mis obstáculos y desaparecerlos

¿Y qué creen? ¡Sentí el cambio!, muy profundo, motivándome, pensando: “tú puedes!, vamos, vamos”, emocionada de pasar esos días muy diferente, sí lo logré, así que vamos, ¡comienza ya!

Sí podemos, porque tenemos todo para comenzar a cambiar, y continuemos viviendo en armonía. Recuerda, si no estás en armonía contigo, no estarás bien con los demás.

Les mando un gran saludo muy mágico, y sé que al leer este articulo su alma comenzó cambiar.