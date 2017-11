Home » Local Ciudad Reconoce el DIF a Acupuntores sin Fronteras CiudadLocal Reconoce el DIF a Acupuntores sin Fronteras 1 Views

Candelaria Tovar entregó los reconocimientos.

.

Por Gerardo González

Puerto Vallarta

.

La presidenta del Sistema DIF, Candelaria Tovar de Dávalos, hizo entrega de reconocimientos a los integrantes de la asociación civil Acupuntores Sin Fronteras Internacional, por la noble labor que realizaron al brindar a los vallartenses consultas de acupuntura de manera gratuita.

“Nos gustó mucho como se desempeñan en DIF y la gran ayuda que nos dieron la primera vez que venimos para darnos los espacios que requeríamos y esta vez no fue distinto, así que nos vamos con ganas de volver. Estamos viendo que en lugar de una vez al año, organizar campañas para el primer semestre del año y después el segundo”, comentó el doctor Carlos Javier Di Leva, miembro de esta asociación.

Asimismo, las personas que fueron atendidas, manifestaron que fue de gran apoyo las consultas recibidas y agradecieron al organismo asistencial por las gestiones realizadas para que Acupuntores Sin Fronteras Internacional brindara este servicio en Puerto Vallarta.

“A mí me duelen mucho las rodillas, cadera, las piernas; las pantorrillas me duelen demasiado. Es la primera vez que asisto a estas consultas y me parece formidable que gestionen estos apoyos; a mí me beneficia porque no tengo dinero para pagar un doctor particular, entonces es un beneficio enorme, muy bien hecho por parte del DFI”, señaló Nicolás Cruz Macedo.

Agregó que hay muchos adultos mayores que pertenecen a los grupos de la tercera edad que queremos seguir sintiéndonos activos y “que nos traigan este tipo de apoyos a donde sesionamos es muy bueno, yo me he sentido mejor, ya me paré hasta sin bastón, ojalá vinieran más seguido”, mencionó.

Durante los cinco días que los siete acupuntores de origen argentino se instalaron en las oficinas de Casa de Día, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, atendieron a 243 personas quienes manifestaron alguna dolencia en diferentes zonas del cuerpo.