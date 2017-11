Home » Opinión Ayer trascendió Ayer Trascendió: Turismo nacional y extranjero disfruta un excelente clima en Vallarta Ayer trascendióOpinión Ayer Trascendió: Turismo nacional y extranjero disfruta un excelente clima en Vallarta 3 Views

QUE el turismo que llega a Puerto Vallarta y Riviera Nayarit por estas fechas encontrará un excelente clima, al preverse tiempo templado para esta semana.

Los miles de turistas nacionales y extranjeros que comenzaron a llegar a la región de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit en el inicio de la temporada alta de invierno disfrutan un excelente clima para vacacionar.

Víctor Cornejo López, jefe de la unidad de meteorología del CUC, dijo que si bien por las noches y las madrugadas en la región son frescas, por ahora no pueden considerarse frías, pues para ello se requiere que estén por debajo de 10 grados centígrados.

Sin embargo, las condiciones climáticas que prevalecen en estos momentos en el destino turístico son ideales para miles de visitantes que están en Puerto Vallarta.

Es así que el turismo nacional, pero sobre todo el extranjero procedente de Estados Unidos, Canadá y Europa encontrarán un excelente clima para disfrutar su estancia en la región de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit…

.

QUE el alcalde, Arturo Dávalos Peña, impulsará un proyecto integral para el rescate y conservación de la zona arqueológica de Ixtapa.

Informó que además de preservar los vestigios de las primeras civilizaciones que habitaron esta región, se buscará convertir la zona en un patrimonio cultural y turístico.

El alcalde realizó un recorrido de supervisión en el punto que se ubican en la colonia Niños Héroes, en donde existe huella de su zona ceremonial que se buscará convertir en un parque arqueológico ambiental, en donde se puedan ofrecer opciones como el senderismo.

En el caso de la zona ubicada en Palmar de Santo Domingo, se detectó que se trataba de un área habitacional en donde ya se prepara un programa de rescate de la arquitectura aún presente en este espacio.

El alcalde dijo que se buscará trabajar en conjunto con las autoridades federales y estatales, para salvar este patrimonio cultural.

La zona arqueológica de Ixtapa ha sido estudiada por más de 20 años por el investigador Joseph Mountjoy, quien ha documentado ampliamente los vestigios que ahí se encuentran…

.

QUE rindieron protesta los integrantes del Consejo Juvenil Empresarial de la Cámara de Comercio local.

El objetivo de este grupo de jóvenes empresarios es fomentar la creación de nuevas empresas en esta región.

El organismo es presidido por Adrián Gómez López, quien afirmó que buscarán difundir la información necesaria para que más jóvenes se animen a ser emprendedores.

Dijo que lo más importante es poder impulsar a los jóvenes de Puerto Vallarta a que emprendan y por medio de algunas de esas empresas poder atraer turismo extranjero a nuestro país y a esta región.

Reconoció que la información es pieza clave de esta estrategia, ya que el interés de los jóvenes es muy bajo, incluso en las universidades, en donde ha sido difícil poder llegarle al joven con lo que requiere saber.

Señaló que sin embargo ya están trabajando con eventos para llegarle a los millenialls, por lo que se busca la manera de permear y hacer énfasis en que pueden emprender y hacer empresa.

Consideró que antes que el dinero lo primero son las ganas, además de que lo importante es tener pasión y querer hacer algo más por el entorno en que vivimos…

.

QUE prestadores de servicios turísticos reportaron los primeros avistamientos de ballenas jorobadas en la bahía de Banderas, a donde llegan año con año durante la temporada de invierno en el norte del hemisferio.

Saúl López Orozco, presidente de la Asociación de Embarcaciones Turísticas de Puerto Vallarta, informó que el año turístico avanza a paso de nuevo récord también para ese sector.

Precisó que mañana jueves se tendrá una reunión con el personal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la que se entregarán los permisos a los prestadores de servicios autorizados para hacer los recorridos de avistamiento, a partir del 15 de diciembre y hasta el mes de marzo.

Afirmó que los propietarios de embarcaciones son respetuosos de las fechas y de las normas para el avistamiento de las ballenas en la bahía de Banderas.

Dijo que afortunadamente se ha creado conciencia del respeto de la especie, de no acercarse por encima de lo permitido, de no acosarlas y de no incurrir en prácticas que causen un daño a las ballenas o sus crías…