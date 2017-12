Home » Internacionales Familiares de los 44 marinos reclaman a gobierno continuar búsqueda Internacionales Familiares de los 44 marinos reclaman a gobierno continuar búsqueda 5 Views

Buenos Aires

Notimex

.

Familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan de la Armada argentina desaparecido hace 16 días, reclamaron hoy al ministro de Defensa, Oscar Aguad, por haber dado por terminada la búsqueda de la nave.

En una tensa reunión, madres, esposas, hijos y hermanos de los marinos desaparecidos le exigieron al funcionario que continúe la búsqueda para encontrar el submarino que desapareció el pasado 15 de noviembre.

La esposa de uno de los tripulantes advirtió que “así como los llevaron queremos que los traigan”, mientras que otra señaló que “tienen que comprometerse a rescatarlos”.

Aunque Aguad intentó tranquilizar a los familiares, una mujer le explicó que ellos tienen fe de encontrarlos vivos, a pesar del tiempo transcurrido, por lo que “les dolió” que la Armada informara ayer jueves que la búsqueda había terminado.

“Nosotros queremos que los rescaten”, dijo el padre de uno de los tripulantes, a lo que Aguad respondió que no quería mentir y que los días para encontrar a los marinos con vida están agotados.

Antes del encuentro, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, precisó que la búsqueda del submarino continuará “hasta agotar los medios disponibles”, pese a que la noche del jueves informó que el operativo se daba por terminado ante la nula esperanza de encontrar sobrevivientes.

“Se duplicó el tiempo que internacionalmente homologado corresponde a encontrar a la tripulación viva”, dijo.

El submarino de la Armada Argentina ARA San Juan, que dejó de tener contacto el pasado 15 de noviembre, es buscado en la zona del golfo San Jorge, en la patagónica provincia de Chubut, a casi mil 400 kilómetros de Buenos Aires, ya que fue su última posición reportada.

La nave comenzó su recorrido en Ushuaia, ubicada en el extremo sur del país, y tenía que haber llegado la semana pasada a Mar del Plata, una ciudad de la costa atlántica que está a 413 kilómetros de Buenos Aires.

Después de varios días de incertidumbre, la Armada argentina confirmó que el 15 de noviembre, tres horas después del último contacto que el submarino tuvo con la base naval, se había registrado una explosión en la zona.

La noticia provocó una conmoción, ya que desde entonces la principal hipótesis es que la nave estalló y no hay sobrevivientes, pero eso no puede confirmarse en tanto no encuentre el submarino.

Información de Notimex.