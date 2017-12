Home » Local Ciudad Los misterios del desarrollo CiudadLocal Los misterios del desarrollo 13 Views

Por Nacho Cadena

Supuestamente toda ciudad tiene un Plan de Desarrollo Urbano y en todos ellos se reglamenta el qué, el cómo y el cuándo; qué tipo de construcción están permitidas y cuáles están prohibidas (el qué), también los reglamentos norman alturas, servicios, fachadas, colores, materiales, etc., etc. (el cómo) en ciertas zonas son construcciones unifamiliares, por ejemplo, en otras son edificios de tal altura y de tales características y con base en eso la autoridad autoriza una licencia de uso de suelo, de densidad, de limitaciones y desde luego un permiso de construcciones que debe, obvio, respetar las reglas del juego, lo que sí y lo que no.

De esta manera, de una manera muy simple, las ciudades crecen armónicamente, respetar los servicios, las normas de convivencia, el respeto a la vialidad y muy importante el derecho humano a la convivencia pacífica y armónica y a los derechos más elementales de seguridad, de privacidad y de buenas costumbres y la obligación de auspiciar condiciones para una “buena vida”.

Esto es lo que todos entendemos como una planeación consciente, bien intencionada, bien armada, bien reglamentada y BIEN ADMINISTRADA.

Es así como se empiezan a permear tendencias en los planes de desarrollo como aquella que dice que la construcción vertical hoy por hoy es lo más conveniente para desarrollar vivienda de todo tipo. Yo estoy de acuerdo en esta tendencia, sí, pero también hay que aceptar que lo vertical tiene sus limitaciones, las normas de densidad también, el uso del suelo, servicios y que todo crecimiento para arriba u horizontal va a afectar los servicios establecidos, los básicos, el volumen de agua potable, el volumen de aguas negras, los fluidos de drenaje, los pavimentos, la circulación en las calles, los lugares de estacionamiento, etc.

Esto, esto se manifiesta en dos vertientes: costo y tiempo. Dinero para actualizar las obras institucionales requeridas y tiempos, meses, años, décadas, para sustituir en tiempo, forma y calidad los temas que se vayan retrasando. De no tenerse, de no preverse, de no saberlo, es la provocación inminente de una crisis y quien lo autorice sin bases y sin prevención de consecuencias, se convierte en un responsable de provocar consecuencias negativas, a veces inconmensurables de lo que puede suceder en un barrio, en una colonia o en toda una ciudad. El desconocerlo no exonera de la culpa, así se haya hecho con rectitud de intención, la ignorancia no justifica los delitos; ahora, si hubo componendas y arreglos de por medio, doblemente agranda la responsabilidad.

LOS MISTERIOS DEL DESARROLLO

De repente, de pronto aparece una de estas situaciones, de la nada, sin que nadie sepa, el desarrollo llamado Venetian con autorización para cuatro torres, con altura máxima y número de unidades máxima y con áreas comunes y jardines, etc., se edifica en terrenos riesgosos, pero misteriosamente después empieza a salir de debajo de la tierra un hermoso centro comercial y luego, como quedaba todavía unos m2 no construidos, de pronto como por arte de magia empieza a aparecer un cajón de concreto, que primero se decía iba a ser estacionamiento y en unos cuantos días aparece aquello convertido en un nuevo hotel y con ello se consumió cada m2 de terreno y se transformó un desarrollo condominal de lujo en un uso mixto comercial.

¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Quién lo decidió? ¿Dónde quedaron los permisos anteriores? ¿Qué paso con los servicios? ¿Quién pagó la destrucción de la calle? ¿Cuáles fueron las compensaciones por los deterioros de alrededor? ¿De dónde salió el $ para las reparaciones? Esto quedará para siempre en el cajón de los misterios de las autoridades municipales precedentes y futuras.

Lo mismo sucedió en la Zona Romántica y la Emiliano Zapata, lástima tanto esfuerzo del señor Enrique Carothers y de las juntas de vecinos, la Nena Avelar, Liney Cornejo y todos, que nos consta habían logrado hacer de su zona algo ejemplar, bonito, exitoso y productivo para TODOS. Aparecieron edificios autorizados para 7 niveles y en los Misterios del Desarrollo, oculto y en lo obscurito, por generación espontánea crecieron sin que nadie sepa cómo, de 7 a 10 niveles.

En la 5 de Diciembre en una de las calles vi nacer un edificio que en renders promocionales aparecía de 3 niveles, pero llamaba la atención que los puntos de la varilla de acero subían más de dos metros, en un abrir y cerrar de ojos, creció en un nivel más, alguien suspendió la obra como por un mes y medio, la obra parada sin avanzar un solo ladrillo, de pronto con la bendición de los Misterios de Desarrollo, un día volvió la música a todo volumen en un pequeño radio y las canciones propias de los famosos albañiles empezaron a alegrar la colonia y ahora casi terminada, flameante, se ve la obra con un pent-house en el sexto nivel. ¿Quién? ¿Cómo? Y ¿Cuándo? Jamás se sabrá qué paso ahí.

Y la fiebre sigue y ahora aparecen, me platicaban anoche en una cena, dos fastuosas torres de 14 pisos en la Marina Vallarta, en un área totalmente prohibida para este tipo de construcción.

¿Quién? ¿Cómo? y ¿Cuándo? Se cambió la regla… y ¿Por qué? Sería también bueno tener esta respuesta.

Estos son en nuestra querida tierra los MISTERIOS DEL DESARROLLO.

Por hoy fue todo. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes.