El desarrollo de la inteligencia

Arnav Sharma Genio con 162 puntos de cociente intelectual.

Por Dr. Raúl Morales

Estimados amigos, para todo ser humano, la inteligencia es algo muy importante, desafortunadamente no está a nuestro alcance el poder seleccionar y tener una inteligencia de superdotado, lo cual sería una maravilla.

Es un misterio cómo la genética y otros factores pueden influir para determinar qué tipo de inteligencia pudiéramos tener, ya que desearíamos tener la inteligencia de un genio, o ya de perdis, poseer una inteligencia discreta que nos permita poder expresarnos y actuar con normalidad.

Para fines prácticos, debemos entender perfectamente bien lo que significa y el alcance que tiene la inteligencia en el ser humano, ya que existen diferentes grados de inteligencia, lo que se traduce en diferentes actitudes o condiciones en todos los seres humanos, por lo que es necesario entender todas las condiciones que tengan que ver con lo que pudiera alterar o estimular la inteligencia.

¿Qué es la inteligencia?

Actualmente no se han puesto de acuerdo los estudiosos del cerebro para tener un criterio verdadero y absoluto, se puede definir a la inteligencia como la capacidad mental que posee un ser humano que le facilite o le provea la aptitud para elaborar razonamientos sensatos, poder hacer buena planificación de sus actividades, pensar de manera abstracta pero muy precisa, resolver problemas sencillos o complicados, tener capacidad amplia de entender y comprender las ideas por muy complejas que estas sean, tener facilidad para aprender con rapidez, y también poder aprender y retener experiencias previas, por eso han aparecido dichos populares tales como “una persona nunca se equivoca si nunca intenta, pero se equivoca menos quién intenta más”.

Existen otros ejemplos que se han convertido en clásicos dichos que tienen que ver con la inteligencia, como es el caso de aquella persona que por su modesta inteligencia no aprende ni retiene el conocimiento y fácilmente olvida las cosas, por lo que como dice el dicho, el que olvidó un conocimiento o una experiencia que se aprendió con deficiencia y no en la forma correcta tal como lo expresa en su dicho Paul Preston; “Quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores”.

¿Cómo se mide la inteligencia?

Para conocer qué tan inteligente es una persona, se inventó en el pasado un método llamado cociente intelectual, que por primera vez se utilizó en el año de 1912 por el psicólogo Alemán William Lewis Stern, a quién se le considera pionero en el campo de la personalidad, la psicología y la inteligencia. La finalidad de este novedoso método, permite hacer una puntual evaluación para medir la inteligencia de los niños y poder identificar lo más temprano posible si pudiera ser un ser privilegiado, o detectar que se trate de un niño con deficiente cociente intelectual y que requiere ayuda inmediata, esto representa en el futuro inmediato una ventaja para una mejor educación propiciando que estos niños, futuros ciudadanos, lleguen a ser más competitivos que los considerados normales.

Para valorar el cociente intelectual de cada persona se definieron diferentes categorías; desde los muy súper dotados por tener cociente intelectual por encima de los 140 puntos, a los cuales se les denomina como extraordinarios por tener un cociente intelectual superior, enseguida se encuentran los poseedores de 120-138 puntos y los cuales pertenecen a la categoría superior, enseguida se encuentran los individuos poseedores de una puntuación de 110 a 119 puntos clasificándolos como clase media alta, en seguida se encuentran las personas con puntuación de 90 a 109 puntos, clasificándoseles como categoría mediana, existen también aquellas personas con puntuación de 80 a 89 puntos considerándolos como clasificación media baja, y finalmente aquellos personajes que poseen únicamente puntaje de 70 a 79, considerados casi en los últimos límites, separados únicamente de aquellos personajes que poseen un puntaje menor de 70, a los cuales se les puede llamar mentalmente incapaces y que requieren de inmediata e intensa ayuda.

Por favor, analice con mucho detalle a sus amigos más cercanos, a sus familiares, a sus enemigos y compárelos con usted mismo y así poder ubicar a cada quién en su lugar de acuerdo a esta clasificación en relación a la inteligencia del ser humano.

Algo de historia en relación a la inteligencia

Se han identificado a dos grandes personajes con un cociente intelectual de 160 puntos; uno de ellos, ya finado, pero muy conocido en el presente siglo; Albert Einstein y el otro, aún vivo, quién es portador de una gran incapacidad física por sufrir una enfermedad llamada esclerosis lateral Amiotrófica, que le impide actuar físicamente como cualquier ser humano normal, ya que lo tiene postrado en una especial silla de ruedas, nos referimos a Stephen Hawking, ambos personajes, curiosamente se les clasificó como los más brillantes físico-teóricos de todos los tiempos, sin embargo, aunque usted no lo crea, recientemente se encontró prácticamente en forma accidental a un niño de 11 años de edad, de origen Hindú, al cual se le detectó que poseía un cociente intelectual de 162, superior a los anteriormente mencionados, considerándole también que a pesar de su edad, se trataba de un moderno genio.

Para que tengan ustedes una idea exacta de lo que estamos escribiendo, quién tiene un cociente intelectual de 140 puntos o más, se le considera que tiene la categoría de genio; esto sucede solamente 1 de cada 1,000 habitantes. En Puerto Vallarta, tenemos una población aproximada de 300,000 habitantes, por lo que en nuestra comunidad deben existir aproximadamente 300 personas que puedan considerarse genios, y sin embargo, probablemente no han sido identificados, ¿conoce usted alguna de estas personas?, ¿o acaso usted se considera que pertenece a esa categoría?, estás personas fácilmente van a ser detectadas porque poseen una inteligencia excepcional, son grandes pensadores, sin embargo, por ser su categoría tan especial, a veces se les considera no normales, en la escuela les hacen bullying y bromas, y esto pudiera repercutir en problemas de carácter psicológico, todo porque poseen un extraordinario don de una inteligencia superior, lo que favorece que sean rechazados en la comunidad donde viven pero son privilegiados, aunque pertenezcan a la misma generación que sus compañeros.

Si analizamos la estructura cerebral de un niño recién nacido, su cerebro estará prácticamente liso, sin embargo, los niños en esa edad son como esponja, todo captan, en todo fijan su mirada, siguiendo con sus ojos todo lo que les rodea, iniciándose su aprendizaje amplio y voluntario, por lo que su cerebro empieza a crear surcos o circunvoluciones, estos entre más profundos se desarrollen, significa que estos niños serán más inteligentes.

El ritmo de crecimiento de la intelectualidad puede llegar a una expresión máxima a la edad de 7 años, manteniéndose estable, y empieza lentamente a continuar ascendiendo en la escala del cociente intelectual hasta lograr su máximo rendimiento de acuerdo a múltiples factores; los de carácter genético, que van a influenciar en la evolución de su inteligencia.

Estos factores van a determinar el índice de inteligencia heredado por sus padres, pero también existen otros factores como el medio ambiente donde se desarrollan. Existen también otro tipo de factores que influyen en el desarrollo de la inteligencia, como sería la nutrición, el ejemplo clásico son los niños con una nutrición de calidad a base de verduras y frutas frescas, proteínas a base de atún, salmón o trucha; y todo lo contrario sucede con los niños a los que desde pequeños les enseñan a consumir comida chatarra, por lo que resultan niños obesos que en el futuro tendrán muchas enfermedades y su rendimiento escolar e intelectual va a tener tendencia a ser ineficiente.

Personalmente les recomiendo a mis pacientes niños y adultos, que deben tomar diariamente y sin faltar, seis tabletas pequeñitas de ácido fólico de 5 miligramos diariamente, influyendo también que conserven su salud, y por supuesto con una evidente mejoría de su inteligencia, y si a eso le agregamos que esos seres humanos tengan un excelente ambiente emocional llenos de amor y cariño en el hogar y en la escuela, lograrán siempre ser los primeros lugares, se convertirán el líderes y tendrán siempre resultados maravillosos en el campo de la inteligencia.

Si usted desea consejos en relación a la inteligencia, escribanos al correo drmorales1999@gmail.com o haga cita al 322 293 6161.