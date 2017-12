Home » Jalisco Carmen Aristegui, en la FIL de Guadalajara Jalisco Carmen Aristegui, en la FIL de Guadalajara 17 Views

Carmen Aristegui estuvo ayer en la FIL de Guadalajara, en donde participó en una charla titulada “La inteligencia del Ejército al servicio del espionaje”.

.

La comunicadora denunció en ese importante foro cultural el espionaje que existe por parte del gobierno.

.

Por José Reyes Burgos

Guadalajara

.

La reconocida y exitosa periodista mexicana Carmen Aristegui estuvo ayer en Jalisco para hablar en un foro durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en una charla que tuvo por título “La inteligencia del Ejército al servicio del espionaje”, que impartió en compañía de los panelistas Luis Fernando García, Mario Patrón, Salvador Camarena y Guillermo Orozco.

En su intervención, abundó también sobre la práctica de espiar que el gobierno mexicano habría realizado en territorio nacional, hecho exhibido a la luz pública este año por distintas publicaciones entre ellas el New York Times, tras una investigación rigurosa en la que habrían participado varios de los afectados.

Sobre este hecho, Aristegui comentó que considera “totalmente lamentable” que un gobierno utilice dinero público para espiar periodistas y activistas, mediante un software llamado “Pegasus”, que de acuerdo a la información ventilada este año se vende solo a gobiernos en un precio de hasta 32 millones de dólares.

Narró también con preocupación la forma en que tanto ella como varios conocidos comunicadores y activistas suyos encontraron señales de espionaje a través de mensajes extraños en sus teléfonos celulares, que después llevaron para ser analizados a un laboratorio y con ello encontraron las pruebas de esta actividad por parte del gobierno, a raíz de la cual comenzaron a realizar la investigación hasta ventilar el caso completo.

En este contexto, lo de Pegasus es un escenario en el que “supimos e investigamos, hicimos lo correcto, y hubo inteligencia para organizar un trabajo que exhibiera y documentara públicamente un hecho delictivo, criminal de un gobierno”, afirmó Aristegui.

No obstante, este es un hecho de varios que se añaden a la lista que ha ocurrido “en un sexenio de actos impunes, como Ayotzinapa, como Tlatlaya, como Apatzingán, en donde nadie sanciona a los responsables”, algo que de acuerdo a la comunicadora se debe a que “el país ha desarrollado una resignación crónica”.

Carmen Aristegui hizo hincapié en la necesidad de que los actos impunes de gobierno sean castigados, pues de lo contrario no se detendrán y continuarán ocurriendo: “¿si ya fueron capaces de espiar y esto es algo que se sabe, y no ocurrió nada, que otra cosa no podrán hacer”?, se preguntó.

Al final esta es una de muchas razones por las cuales es tan importante observar lo que pase en el 2018, pues tarde o temprano alguien llevará ante la justicia los actos que impunemente ha cometido el gobierno actual, que concluye su sexenio con una ley de seguridad interior que no mejora la situación. “¿Será el mismo Estado el que sancione estos actos si ocurre una sustitución en el poder?”, se interrogó finalmente la periodista.

.