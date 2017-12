Home » Opinión Al alumno, con cariño… Opinión Al alumno, con cariño… 8 Views

José Antonio Meade.

“Sabia virtud de conocer el tiempo…” – Renato Leduc.

Por Octavio Urquídez

Recuerdo cuando conocí a don Renato Leduc una tarde en el Café Madoka, sitio muy socorrido por estudiantes y maestros jóvenes allá por los sesenta. Ese día platicaba con el ingeniero Agustín Partida Camacho, con quien hice amistad en mi paso por la Escuela Vocacional de Jalisco donde él actuaba de secretario, cuando de súbito se levantó para invitar a la mesa a una persona que parecía buscar, sin encontrar, a un posible compañero. De inmediato lo identifiqué: Renato Leduc, a quien leía todas las semanas en la revista Siempre!, de don José Pagés Llergo El Güero, la más informada y mejor escrita de la época. Bueno: también estaba Tiempo, excelentemente redactada y que dirigía don Martín Luis Guzmán, pero con otros intereses.

Para mi fortuna, don Renato aceptó sentarse en nuestra mesa y tuve la enorme oportunidad de escuchar la charla de un hombre, además de culto e inteligente, la mar de simpático, aunque a su plática en momentos la “adornaba” con un lenguaje poco usado entonces, aunque hoy sea el elemento de comunicación empleado por los jóvenes y por muchos no tan jóvenes.

Me porté como La Esfinge, sin abrir boca para no perder la ocasión de escuchar los comentarios, unos actuales otros simple historia de aquel señorón. Por motivos que no recuerdo, la plática tocó a don Roberto Blanco Moheno y derivó en claros comentarios al estilo filoso e irónico que el señor empleaba en todo: libros, artículos, comentarios en televisión y, me imagino, en la vida diaria.

Inquirido que fue don Renato sobre la actitud periodística de Blanco Moheno, contestó que tal vez se debía a su sangre veracruzana y a la difícil vida que había tenido de joven. “No obstante –añadió-, quizá comete el mismo error de otros colegas, que no solamente opinan sino que parecen sentirse responsables de dictar a los funcionarios lo que deben hacer en su trabajo…”.

Esta opinión de Leduc se me grabó y la he visto reproducida todos los días, en uno o en otro de los numerosos periódicos y revistas que leo. Por ejemplo, hoy está de modo decirle a Pepe (igualados) Meade los retos que deberá enfrentar (apenas es monaguillo y ya le quieren enseñar el Padre Nuestro al señor Obispo, como dice la conseja popular) cuando alcance la más alta responsabilidad de la nación. Y se la ponen fácil: opiniones, propuestas y consejos le llegan ordenaditos en pentálogos o hasta en decálogos, según la sapiencia y expertise del proponente. Lo más curioso del asunto es que ven al alumno y no se dan cuenta de que hablan con el maestro. El señor Meade tendrá poca experiencia política (asunto que a él le tocará esclarecer pero si anda en la banda es porque toca bien el saxofón. Nadie llega a esas alturas sin estar provisto con unas alas formidables). Como decía El Tunco Maclovio: ”No me tires por la derecha, que soy zurdo”. Con la novedad de que el señor Meade es ambidextro: por el lado que le pichan batea y si no, al tiempo.

Muchos tenemos el defecto de no medir el tiempo con propiedad y nos esforzamos, inútilmente, en intentar que las cosas sucedan como son nuestros deseos y no como vienen en la serie natural de los acontecimientos. En mi caso, intenté aconsejar a don Enrique Peña Nieto acerca de la sucesión, pero no me hizo caso. Tal vez no era el momento de mi candidato y así lo decidió el destino, que nadie controla. Como decía mi compadre Benjamín Zárate, excelente ingeniero y mejor matemático: “A la naturaleza no se le puede hacer trampa…”.

Volviendo al joven precandidato y a sus andares políticos, quien sabe lo bien informado que esté. Él dice que en la final sólo habrá uno: el representante del Partido Revolucionario Institucional que es él. Lo dice con tanta certeza que hay que creerle. Sin embargo, y no es prevención, será una contienda difícil, cuyo grado de dificultad se desconoce a estas alturas. Depende de muchas circunstancias y es como la calificación de mi Atlas a la liguilla: tenía que perder mengano o empatar zulano y también perengano… y sucedió. El futbo, aunque no tanto como el beisbol, es un juego matemático y, como todos lo saben, las matemáticas son lógica pura. Nada de azar: todo está reglamentado. La política en cambio, y lo dicen los politólogos más prestigiados, no tiene apego a las reglas lógicas. Se suman los sufragios, claro, pero también se restan de ser preciso. La unanimidad resulta increíble pero la mayoría siempre es impredecible. Considerando la historia, sobre todo la reciente, uno se pregunta por quién votarán los priistas en estos tiempos en los que hasta el voto duro se ablandó. Sabio cuestionamiento que sólo tiene un fundamento: el enemigo más peligroso es el que está dentro de casa.

Recordemos el viejo teorama, miles de veces comprobado: “En política los amigos ¡quién sabe!, porque los enemigos son de a de veras…”.

Dejemos que las cosas sigan su curso natural, pero esforcémonos en modificar su cauce. Como dice Leduc: A tiempo amar y desatarse a tiempo… Lo malo es que muchos se desatan mucho antes de lo debido. En fin: cosas veremos, Sancho…