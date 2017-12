A frentazos y dedazos, el 2018 ya está aquí | Mar de Fondo

El presidente no quitó “el dedo del renglón”, ni del personaje indicado, pues su lectura del panorama fue clara: hay que abanderar a un candidato externo (Meade no milita en el PRI) que sea la “princesa de unión matrimonial” con el otrora reino albiazul (el PAN) para declarar la paz estas elecciones y conseguir el triunfo. ¿Es que no lo tienen en cuenta todos?