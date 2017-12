Home » Gente PV Internet es un gran lugar para aprender y tomar cursos Gente PVMarcando Tendencias Internet es un gran lugar para aprender y tomar cursos 9 Views

Por Erik Torres

Desarrollador Web en Mijo! Brands

Desde el principio de los tiempos, la humanidad siempre se ha sentido intrigada por lo desconocido. Esta sed de conocimiento nunca ha disminuido y sólo se ha fortalecido con la disponibilidad de información que hoy poseemos gracias al internet.

Tradicionalmente para adquirir conocimiento, la gente debía recurrir a las instituciones educativas. Esta sigue siendo una de las mejores formas para hacerlo, sin embargo, también hay gente – yo incluido-, que cree que estas instituciones proveen conocimiento atrasado y desfasado del mundo real. Gracias al internet acceder a este conocimiento se ha hecho más fácil, a través de un solo clic, tenemos disponibles información y lecciones que de otra manera serían inalcanzables. Bien sabemos que no todo el conocimiento se puede adquirir con sólo leer, y esto nos provee alternativas como presentaciones visuales, ejercicios, tutoriales y lecciones en vídeo.

Con ambas vías para la adquisición de conocimiento, fueron creadas plataformas que mejoran la experiencia del aprendizaje con vídeo tutoriales, ejercicios prácticos y material de referencia curado e impartido por personas que tienen cierto expertise en su propia área. Estas plataformas poseen una amplia variedad de materias que van desde el software hasta habilidad prácticas para el día a día.

Su forma de trabajo es muy similar a la de cualquier institución educativa: maestro y alumno. En este caso el maestro es la persona con el conocimiento y la habilidad para preparar el material para el aprendizaje vía video tutoriales. El estudiante tiene la opción de escoger de entre la variedad de cursos existentes con base en sus preferencias personales y el contenido total del curso.

Como desarrollador web, es absolutamente crucial mantenerme al día con las tendencias más nuevas en cuanto a tecnologías basadas en web. Estas plataformas ofrecen una manera segura de estar actualizado con estas nuevas tecnologías de diversos autores y distintos sectores como diseño, maquetación, lenguajes de programación, etc. Desde mi experiencia personal recomiendo dos plataformas que he utilizado basándome en su versatilidad:

Udemy:

Esta plataforma ofrece una variedad de cursos para el usuario que esté buscando mejorar sus habilidades en su sector específico, es accesible vía website o app móvil, y permite descargar cursos completos. Mi experiencia con Udemy ha sido muy buena, sus precios accesibles, aunque la calidad y visión de sus cursos depende del autor.

Crehana:

Su enfoque es hacia el “aprendizaje creativo”, su oferta se dirige a la menta creativa desde habilidades artísticas hasta software para creadores de contenido. Bien sabemos que un website no sólo debe ser funcional sino atractivo, por lo que aprender a utilizar herramientas como Adobe Illustrator para crear material para tu sitio es una obligación.

Desde mi punto de vista, estas facilidades para aprender o actualizar tus habilidades hace inexcusable no estar al día con tu profesión. En mi caso, he tomado cursos online no sólo con fines profesionales, sino para proyectos personales en temas como dibujo o aprender una nueva lengua. Todo lo que necesitas aprender es tiempo, una computadora y una tarjeta de crédito. Una mejor versión de ti está a un curso de distancia.

