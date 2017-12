Home » Local Ciudad Inició registro de los precandidatos del MC CiudadJaliscoLocal Inició registro de los precandidatos del MC 3 Views

Por José Reyes Burgos

Guadalajara

Comenzó el cierre de filas en torno a las figuras en Movimiento Ciudadano que competirán por cargos de elección popular en Jalisco, al abrirse ayer el periodo para registrar las aspiraciones para contender en las próximas precampañas, que inician el 14 de diciembre.

Aquellos emecistas que busquen ser alcaldes o diputados locales ya pudieron, a partir de este lunes y hasta el viernes, entregar la documentación necesaria.

En la casa de enlace de Movimiento Ciudadano de la colonia Americana en Guadalajara, desde muy tempranas horas del lunes comenzaron a llegar figuras del MC con sus acompañantes para comenzar el registro.

Durante ese primer día, al menos el 80% de los aspirantes del Distrito5 con sede en Puerto Vallarta completaron su inscripción a las precampañas.

Estuvieron presentes figuras como el diputado federal Salvador Zamora, que acompañado de su similar Verónica Delgadillo anunció su interés por competir para ganar la presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga, nada más y nada menos que el bastión de nacimiento emecista.

Ello frente a la expectativa de que el actual alcalde de ese municipio, Alberto Uribe, que también pertenece a su partido, se reeligiera.

Al no ser así, muchos esperan que al iniciar las campañas pida licencia para participar en la organización de Enrique Alfaro a la gubernatura de Jalisco.

PANCHO LÓPEZ VA POR TOMATLÁN

Alguien quien tampoco pasó desapercibido fue el regidor de Tomatlán Francisco “Pancho” López, quien desde mucho tiempo atrás ha demostrado el interés por buscar la alcaldía del segundo municipio más grande en territorio del estado, y que, acompañado de sus colaboradores y su equipo de trabajo, se registró como pre candidato.

Pancho López parece perfilarse como el único candidato de gran fuerza y con la mayor estructura para consolidar un proyecto que busque integrar un gobierno bajo las siglas de Movimiento Ciudadano en Tomatlán.

Cuenta con el respaldo de numerosos empresarios y personajes en la cúpula del partido, como el operador político Enrique Ibarra y el líder estatal Guillermo Medrano, además de mantener una estrecha relación con el mismo Arturo Dávalos Peña y su gente.

ARTURO DÁVALOS SÍ VA POR LA REELECCIÓN

Por cierto, hablando del alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, este anunció que a más tardar el viernes viajaría hasta la perla tapatía para realizar su registro como precandidato a ocupar su cargo otros 3 años más, es decir buscar la reelección, por lo que también se espera recibir en el cabildo su licencia durante esta semana.

RAMÓN GUERRERO YA SE REGISTRÓ

Alguien que se le adelantó fue el otrora ex alcalde que le antecedió, y actual diputado local, Ramón Guerrero “El Mochilas”, cuyas aspiraciones por el mismo cargo de su ex cercano colaborador Dávalos parecen no ver obstáculo, pues ya entrada la tarde realizó su registro como precandidato.

Ante dicho escenario, parece ser que, en efecto, presenciaremos una precampaña muy reñida en Puerto Vallarta para que los militantes de Movimiento Ciudadano escojan entre El Mochilas o Arturo Dávalos para encabezar la campaña por una alcaldía que, al igual que la de Tlajomulco, representa mucho para el movimiento naranja en Jalisco.

A lo largo de estos días se espera ver la licencia y el registro de más personajes, principalmente aquellos implicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Veremos la solicitud de licencia y registro del mismo Enrique Alfaro en los próximos días, algo que hasta el lunes no había anunciado, pero que para efectos de su carrera política no puede pasar de estos días.