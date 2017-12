Home » Local Ciudad Anuncia Interjet nuevo vuelo de Aguascalientes CiudadLocal Anuncia Interjet nuevo vuelo de Aguascalientes 4 Views

A partir del 15 de diciembre, el nuevo vuelo de Interjet.

Contará a la zona del Bajío con este destino.

.

Por Fernando Álvarez

Puerto Vallarta

.

Las conexiones aéreas de Puerto Vallarta con la región de El Bajío se incrementan a partir de este invierno. Tras detectar un flujo cada vez más constante de viajeros, la aerolínea Interjet anunció el inicio de operaciones del nuevo vuelo diario directo a Aguascalientes, que será permanente a partir del próximo 15 de diciembre.

Sin duda, las acciones constantes del Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta en El Bajío, han contribuido a fomentar el interés por visitar o revisitar este destino, que ofrece a los hidrocálidos una playa cercana, amable, segura y con múltiples atractivos para toda la familia.

La ocasión no podía ser más propicia para el inicio de operaciones del vuelo, justamente en el arranque de las vacaciones de fin de año, lo que permitirá al turismo de Aguascalientes y ciudades cercanas llegar a Puerto Vallarta para poder disfrutar de un clima templado muy agradable, de recorridos turísticos por cielo, mar y tierra, de la variada gastronomía, de los nuevos hoteles, restaurantes, bares y plazas comerciales, además del malecón y el centro histórico que los viajeros repetitivos tanto aprecian.

Incluso durante la célebre Feria de San Marcos en el mes de abril, cuando los hidrocálidos tienen un periodo especial de vacaciones, miles de personas salen de esa ciudad para dirigirse a este destino de playa. El vuelo también favorece el turismo comercial y de negocios entre ambas ciudades.

De acuerdo a las estadísticas más recientes de la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta, Aguascalientes ocupa el lugar número 5 entre las 32 entidades del país en número de turistas que llegan a este destino, y el segundo del Bajío después del estado de Guanajuato.

En cuanto a pasajeros aéreos, Aguascalientes representó el octavo lugar de origen a nivel nacional y el tercero del Bajío, después de León y Querétaro.

El vuelo será operado con un equipo Sukhoi con capacidad para 93 pasajeros, sale de Aguascalientes a las 07:35 de la mañana y llega al puerto a las 8:50 a.m. De Puerto Vallarta sale a las 9:15 a.m. para llegar a Aguascalientes a las 10:30 a.m.

En diciembre los viajeros que visiten Puerto Vallarta se encontrarán con una temperatura promedio de 29 grados durante el día, 20 grados por la noche, cielo despejado, días soleados, playas limpias, espectáculos populares gratuitos en Los Arcos del Malecón, restaurantes y bares con diferentes ambientes, y la tradicional hospitalidad de los vallartenses.

Asimismo, para despedir el año los días 30 y 31 de diciembre se realizará la II edición del Festival de Pirotecnia LuminiaFest Puerto Vallarta, en el que se presentarán grupos musicales de diversos estilos como rock, cumbia, jazz y mariachi, además de dos piromusicales de más de 15 minutos de duración durante ese par de jornadas.

El Fideicomiso de Turismo felicita a Interjet por la apertura de este vuelo que está llamado a tener éxito al conectar a dos destinos de diferentes estilos, pero de gran atractivo turístico en la República Mexicana.