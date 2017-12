¿Quién soy?

Por Nestor Cabral Biurcos

“La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito” – Ralph Waldo Emerson.

Hace ya dieciséis años que la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco, fue testigo de mí nacimiento en una soleada pero un tanto fresca, según cuentan mis padres, mañana de lunes. Mi nombre es Néstor Cabral y soy un común y corriente hijo de familia, estudiante, deportista y parte de la comunidad de adolescentes de Puerto Vallarta.

Toda persona que ahora este leyendo esto, fue, es, o será en algún momento un adolescente, y por lo mismo, sabrán con claridad que ser uno no es cosa sencilla y que nuestra vida goza de estar en una etapa de cambio y de descubrimiento que parece no terminar. Ser un adolescente en simples palabras, no es cosa fácil, y no todos lo manejamos de la misma manera porque contamos con diferentes experiencias y sentimientos, algunos buenos y otros no tanto.

Una de las preocupaciones de nosotros como jóvenes, adultos en desarrollo, es no ser escuchados, o pensar que no nos toman enserio y o en cuenta. Cosa que no siempre es así, simplemente nos gusta pensar que somos víctimas de no tomarnos en serio.

A través de esta columna periodística pretendo dar a conocer mis conocimientos, opiniones, peticiones y simplemente pensamientos que tengo acerca de diversos temas por los cuales como adolescente estoy pasando. Temas tales como; la escuela, los amigos, los noviazgos, el deporte, adicciones, miedos, gustos, pasiones, reflexiones, política, sueños y ambiciones son pocos de los muchos temas de los cuales me gustaría desarrollar y compartir mi opinión con usted, el lector. Puede estar pensando, ¿por qué es de valor la opinión de un adolescente en estos temas?, la respuesta es simple, yo al escribir no estoy simplemente hablando por mí, pretendo hacerlo, por parte de la comunidad de adolescentes. La cual es muy grande aquí en Puerto Vallarta.

No estoy planteando que mi opinión sea la única verdad válida, mas sí creo que más puntos de vista, nos ayuda a estar comunicados como una comunidad. Aquí expreso una de mis primeras opiniones que espero compartan. Una sociedad en donde las personas comparten ideas y sentimientos, en donde hay confianza, amistad, armonía, tolerancia y se escuchan las opiniones de todas las personas sin tomar en cuenta factores como el género, religión, preferencia sexual o etnicidad, sería una sociedad superior en todo nivel comparándola con una de la cual no se toman en cuenta a la minoría y la verdad absoluta parece ser de unos pocos.

Mi visión es tener una comunidad en la cual algunos de los aspectos mencionados ya arriba sean reales y más que teóricos sean prácticos y se puedan ver reflexionados en nuestra vida cotidiana y así, crecer como personas, como ciudad, como estado y como país, buscando que nuestro entorno sea siempre mejor y cambiante para bien. Mi misión, es por lo pronto, expresar mis opiniones e ideas para hacer saber a nuestra comunidad Vallartense “Patasaladas”, que nuestra voz cuenta y que sí es posible involucrar a todos en las decisiones de nuestra sociedad.

El cambio que todos queremos, por más repetitivo y “cliché” que pueda sonar, empieza dentro de cada uno de nosotros. Yo como joven me comprometo a tratar de ser un ejemplo de esta comunidad que tanto quiero y que me ha visto crecer por 16 años, y que mi deseo de dar sea mayor al de recibir. Por eso es que los invito a leer lo que seguiré escribiendo y espero sea de su agrado.

Hoy espero dejarlos con una idea en la cabeza, y es que la opinión de todos merece ser escuchada sin prejuicios ni conveniencias. A todos como adolescentes nos gusta ser escuchados y que se nos tome en cuenta, intento tomar este deseo y convertirlo en una realidad. Así como dijo Ralph Waldo Emerson y cité al empezar este texto, la confianza en uno mismo es de los primeros pasos para alcanzar el éxito. Mi idea de éxito es hacer que lo que me rodea sea mejor, y de ahí, crecer. Por lo tanto, les extiendo mi invitación a leer mis siguientes artículos.

¡Que pasen un excelente día!